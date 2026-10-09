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Francisco Morazán: la lucha por la unión centroamericana

La cuarta entrega de Erandique Ilustres y El Heraldo está dedicada a Francisco Morazán, el hondureño que hizo de la unión centroamericana el eje de su proyecto político y militar

  • Actualizado: 09 de octubre de 2026 a las 13:39
Francisco Morazán: la lucha por la unión centroamericana

Anteriormente, Erandique Ilustres ha hecho un repaso por la vida de Juan Ramón Molina, Clementina Suárez y Antonio Ramón Vallejo.

 Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792, en una época marcada por las desigualdades sociales y las transformaciones políticas que precedieron a la independencia de Centroamérica.

Erandique Ilustres, una lectura sobre Honduras y sus personajes

La cuarta entrega de Erandique Ilustres y El Heraldo rescata su trayectoria, sus batallas y el sueño de integración que orientó sus decisiones políticas y militares.

Una radiografía de su vida, que explora su trayectoria desde su nacimiento y origen, hasta su muerte.

Además, rescata algunas de las frases más sobresalientes del prócer, que dan cuenta de su visión y lucha.

Esta edición de octubre también es conmemorativa del 234 aniversario del nacimiento de Morazán.

"Morazán y José Cecilio del Valle son, sin que a nadie le quede ninguna duda, los centroamericanos con mayor brillo en el cielo de la gloria", señala el editor de Erandique Ilustres, Óscar Flores.

Descargue aquí la cuarta edición de Erandique Ilustres.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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