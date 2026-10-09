Francisco Morazán: la lucha por la unión centroamericana

Tegucigalpa, Honduras.- Francisco Morazán nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792, en una época marcada por las desigualdades sociales y las transformaciones políticas que precedieron a la independencia de Centroamérica.

La cuarta entrega de Erandique Ilustres y El Heraldo rescata su trayectoria, sus batallas y el sueño de integración que orientó sus decisiones políticas y militares.

Una radiografía de su vida, que explora su trayectoria desde su nacimiento y origen, hasta su muerte.

Además, rescata algunas de las frases más sobresalientes del prócer, que dan cuenta de su visión y lucha.

Esta edición de octubre también es conmemorativa del 234 aniversario del nacimiento de Morazán.

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"Morazán y José Cecilio del Valle son, sin que a nadie le quede ninguna duda, los centroamericanos con mayor brillo en el cielo de la gloria", señala el editor de Erandique Ilustres, Óscar Flores.

Descargue aquí la cuarta edición de Erandique Ilustres.