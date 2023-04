Cuento: Violeta y el pueblo que volvió a nacer

Un día, un extranjero llamado Finch llegó al pueblo, al ver el potencial para su fábrica de muebles y carros no lo pensó mucho y construyó la más grande fábrica que alguien había visto.

Corcín era un pueblo pequeño con muchos bosques y animales, era un pueblo muy distante de los demás, por lo tanto, la tecnología no había llegado, y todos jugaban sanamente, todos se conocían, apenas llegaban unas pocas personas a comprar sus productos.

La gente de Corcín estaba muy contenta porque habría trabajo para ellos y la tecnología estaría llegando, y Corcín podría convertirse en un pueblo muy visitado y así ellos venderían más sus productos a los visitantes.

Además de su perro Pulgas, Violeta alimentaba a 10 guacamayas doradas que tenían su refugio en el centro del bosque, habitaban en el único sauce de todo el bosque.

Violeta notó que cada día eran talados muchos árboles, el cielo ya no era azul, estaba lleno de humo negro, y el sol ya no se miraba, ya no miraba a muchos de los animales que ella alimentaba, incluso ya solo habían 8 guacamayas doradas.