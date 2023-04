Cuento: El mejor espectáculo de su muerte

Al empezar la pandemia se vinieron despidos masivos, así que hasta a los propios locales se les dificulta conseguir comida. ¿Qué esperanza deja eso para nosotros, unos gastados cirqueros que no conocen a nadie más que a sí mismos? ¿Qué esperanza hay para nuestros animales, esas bestias de 400 libras robadas de sus facultades depredadoras?

No creo poder salvarlos. Hemos intentado seguir adelante. Cada día vamos de puerta en puerta y actuamos en los semáforos. Nueve de cada diez veces no recibimos más que insultos y la ocasional agresión física. Lo que ganamos en el resto se lo damos a los animales.

Los locales observan nuestra mendicidad ofendidos y perplejos. No los culpo, para ellos no somos más que eternos extranjeros bajo este firmamento.

Todos estos residentes no saben lo que es carecer de un hogar permanente, de una nacionalidad y de un lugar de nacimiento. Peor aún, no saben qué significa no poder disfrutar de lo público.