Cuento: Colgar los tenis

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Convivir entre la violencia y el miedo no es comida de trompudos, más cuando la calle te daña al extremo que ni el tiempo ni los medicamentos son capaces de sanarte la cabeza; llevo diecisiete meses zozobrando en el infierno existencialista, y a pesar de que las ganas de respirar me abandonan, me esfuerzo como nadie para regresarme la capacidad de ver colores... Lo peor es que al levantar la mirada, la vida a mi alrededor sigue estando tan muerta como lo está Samuel.

Mi amigo, El Macizo, decía que los problemas no le llegaban a uno siempre y cuando no se anda loqueando en la grieta del alacrán.

“Nadie te invitó a vos, loco” —le dije mientras me comía un rambután. Mamá intervino en su defensa y me amenazó diciendo que de la casa no salía si no lo llevaba conmigo. Por más que insistí en que era una actividad entre aleros, las instrucciones ya estaban dadas. Me fui a mi cuarto, encrespado como un gato. Samuel, en cambio, saboreaba los beneficios de ser el consentido de nuestro hogar.

El evento comenzó a la hora prevista. Nosotros llegamos temprano para acomodarnos en los asientos de siempre y beber con calma las pachas de agua loca que llevábamos escondidas en los calcetines. Desde el silbato inicial hasta el final, la fiebre futbolística redujo a cenizas el libre albedrío de la multitud. Por alrededor de dos horas, nada importaba tanto como el resultado del partido.

Cuando salimos, las palabras de júbilo y las lamentaciones que se escuchaban a destiempo se interrumpieron por el comienzo de un tiroteo. La confusión era tal que la división del grupo fue inevitable. Cada quien corrió para salvarse a su manera. Me escondí en un callejón en tanto cesara el estruendo de los disparos, pero caí en la cuenta de que Samuel ya no estaba a mi lado.