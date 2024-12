Carta sobre una casa-árbol-mar

1

Tegucigalpa, Honduras.- Qué mundos, querido Albany, hay en esta casa-árbol-mar que has compartido conmigo; lo he leído con la alegría del tiempo convulsamente detenido. Y me parece que es lo que ocurre en este libro: Una fuerza contenida, que no se desborda debido a la medida trabajada de la escritura.

Repito: libro que reposa y a veces parecería estar a punto de desbordarse por esa misma intensidad. Libro de viaje hacia varios adentros y algunos afueras; mejor decir, libro de múltiples viajes.