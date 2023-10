Selección de Grandes Crímenes: El infierno en el pecho

A eso de las seis de la mañana, “Pachico” y su equipo llegaron a la casa de Allan. Él mismo les abrió la puerta. Lo primero que “Pachico” le vio fueron tres lesiones rojas en el cuello; como arañazos. Después de identificarse, “Pachico” le preguntó:

“¿Cómo se hizo esos aruñones, señor?”.

“Fue mi gato”.

“Son demasiado gruesos como para que se los haya hecho un gato... Lo que pasó, es que usted y su novio, o su pareja, se pelearon, después de discutir; se fueron a los golpes, y usted, furioso, entró al dormitorio, sabía dónde estaba un cuchillo nuevo que guardaba en una gaveta su novio, y lo sacó. Con ese cuchillo, usted le quitó la vida”.

Allan bajó la cabeza.

“Queremos revisar su casa; y le pedimos que nos autorice”.

Firmó el documento Martín, y se sentó en una silla, en la sala, bajo la vigilancia de un policía.

En la lavadora, “Pachico” encontró una camisa rasgada, manchada de sangre, y un pantalón, también con sangre. Entonces, se acercó a Allan, y le dijo:

“Me va a decir ¿por qué lo mató?”.

“¿Para qué, si parece que ustedes ya lo saben todo?”.

“Queremos oírlo de su propia voz”.

El hombre bajó la cabeza, mientras le ponían las esposas en las manos.

“Fue por celos -dijo, empezando a hablar despacio y con voz suave-; fue por celos... Discutimos, después de que se nos subió el ron, y él me corrió de su casa... Y dijo que no quería volver a verme... Y eso me llenó de ira, porque le pregunté si es que no quería más nada conmigo, y él me contestó que si me echaba de su casa, era porque yo ya no le importaba, y que tenía a alguien mejor que yo... Entonces, eso no lo pude soportar, y me paré para golpearlo; pero, él me clavó las uñas en el cuello... Así que, yo, enfurecido y dolido, me fui al cuarto, y ya sabía dónde guardaba un cuchillo nuevo; lo saque de la caja, regresé a la sala, y allí lo ataqué... Él se pegó a mí, me manchó la camisa y el pantalón de sangre, y no sé cómo es que me rompió la camisa... Después, se fue al baño, y allí dejó un montón de sangre; por último, se fue a la cocina, donde cayó al suelo, y terminó de morirse... Yo, me vine para mi casa... No sé cómo fue que ustedes me encontraron... Cuando él me despreció, y me dijo aquellas cosas horribles, que no se le dicen a alguien que te ama tanto, yo sentí un infierno en el pecho, y lo único que quería era destruirlo... Ahora, ni modo; a pagar el crimen que cometí... por imbécil... Ahora me doy cuenta hasta dónde llega a ser de destructiva una relación que no tiene la bendición de Dios...

Pero, para mí ya es tarde... ¿Cuántos años de cárcel cree usted que me den?”.

“No sé, señor -le dijo “Pachico”. No sé”.