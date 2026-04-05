Selección de Grandes Crímenes: El martirio de Jesús de Nazaret

—¿Así que tú eres rey? —le preguntó Pilato a Jesús.Jesús guardó silencio.—¿De dónde eres tú?Jesús no respondió.—¿A mí no me hablas? —espetó el procurador—. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para dejarte ir?Entonces, Jesús contestó:—Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene.Pilato dio dos pasos hacia atrás, miró a Longinos, y le dijo, en voz baja:—A este dejaré ir.—Los sacerdotes piden que lo crucifiques, mi señor... —le contestó el centurión—, y que les sueltes a Barrabás... Y los sacerdotes alborotan al pueblo.—No encuentro delito en él.—Es un judío, mi señor.—Es inocente.Longinos tragó una bocanada de aire.—Temo que haya revueltas si les sueltas al nazareno, mi señor; ¿debo preparar a los soldados?—No.Pilato, como quien toma una decisión dolorosa, ordenó:—¡Azótalo! Le castigaré y lo dejaré ir. Azotadlo, pero respetad su vida.