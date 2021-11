Mujer descubre que el bebé de su mejor amiga es hijo de su esposo

ARIZONA, ESTADOS UNIDOS.-El caso de Hailey Custer ha tenido a todas los usuarios de las redes sociales bastante asombrados y es que el bebé de su mejor amiga es hijo de su esposo.



De acuerdo con la historia que ella misma compartió en TikTok, ella y su esposo llevaban seis años de matrimonio y nunca sospechó nada sobre el engaño.



Custer relata que se dio cuenta que el hijo de su amiga era de su esposo unos días después del nacimiento cuando le vio un defecto congénito en el cuello, idéntico al que tenía su esposo.

"En el hospital, antes de enterarme, asumí el papel de figura paterna. Estuve allí para ella en cada paso del camino. Incluso en el hospital usé la muñequera de papá, cuando ella recibió su epidural, ella se acostó sobre mí. De hecho, le di al bebé su primer baño", contó a Caters News.



"Todos somos personas carismáticas, así que todos teníamos esa naturaleza de ser carismáticos unos con otros y hacer bromas. No vi nada allí", dijo. "Era muy ingenua, así que no pensé que sería posible que alguien hiciera eso".



La mujer cuenta que cuando descubrió el defecto congénito en el bebé decidió enfrentar a su pareja, quien terminó confesándole que la había engañado con cerca de 30 mujeres durante el matrimonio.

"Estoy muy familiarizada con -el defecto hereditario- porque mi hijo mayor lo tiene, es un trozo adicional de cartílago que crece en el costado de su cuello", explicó.



"Estaba cambiando a su hija y me di cuenta de que tenía lo que llamamos los golpes de boliche, y varios de sus otros hijos también lo tienen, así que supe exactamente que ese bebé era de mi marido", dijo.



"No hubo palabras que decirse, solo lo supe. Estuve un poco en estado de shock. Caminé afuera cuando me enteré por primera vez y solo recé".

Apesar de este terrible hecho, Custer decidió seguir ayudando a su amiga porque ella "no tenía donde ir". Cabe decir que Custer es una drogacdicta en recuperación al igual que su amiga por lo que ambas se han ayudado mutuamente a salir adelante.