Invasión de escorpiones deja cientos de heridos en Egipto

EL CAIRO, EGIPTO.- Como si se tratara de una de las 10 plagas que menciona la Biblia, cientos de personas terminaron mordidas por escorpiones venenosos en el sur de Egipto, a causa de unas fuertes tormentas.



Cientos de personas terminaron mordidas por escorpiones venenosos durante unas fuertes tormentas que tuvieron lugar en el sur de Egipto el viernes y el sábado pasados.



Las fuertes lluvias y granizos producto de las tormentas hicieron que las cuevas de los escorpiones se llenaran de agua y los insectos salieran en cantidades, colándose en algunas residencias y tomando las calles, por lo que unas 500 personas que vivían cerca del río Nilo terminaron mordidas, según reportaron la BBC y la agencia Associated Press.

Aunque en un inicio algunos atribuyeron tres muertes a picaduras de escorpión, luego el ministro de Salud egipcio, Khalid Abdel-Ghafar, desmintió esa información.



El periódico egipcio Al-Ahram aseguró que los médicos que estaban de vacaciones fueron llamados a los hospitales para ayudar a los heridos.

