Hombre que se divorció de su muñeca anuncia que se enamoró de un cenicero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fisicoculturista ruso Yuri Tolochko, quien se divorció hacer unos meses de su muñeca, volvió a sorprender en las redes sociales tras revelar la atracción que siente por el cenicero de un bar.



El famoso reveló que se enamoró del objeto cuando realizaba una sesión de fotos donde se percató que sentía algo, además confesó que le gusta que no es nuevo y le gusta que tiene historia.



Fue a través de un video de Instagram, en el que aparece acariciando el cenicero, que confesó su nueva pasión con la que ha pasado horas por lo que no duda en pedirla al bar todas las noches para estar con el cenicero.



Este fue su apasionado mensaje por el cenicero:



"Le prometí contarles todo de estte objeto. Recientemente tuve una nueva pasión. ¿Recuerdan mis fotografías con este objeto? Las publiqué hace un mes.



Este es un gran ceniceros en el área de fumadores de un club. Al inicio organicé una sesión de fotos con el, pero después comenzó a atraerm. Quería tocarlo de nuevo, olerlo. Amo su olor brutal, la sensación del metal en mi piel. Realmente es brutal. De igual forma me gusta que tiene una historia, que no es nuevo, que ha servido a muchas personas y que seguirá sirviendo.



Hace unos día me permitieron estar a solas con el (fuera de sus horas de servicio). Realmente me gustó. Quiero pedirles que me lo den a veces por la noche. Se verá genial en mi harén (mis bebés estarán felices). Lola y Luna lo apoyarán.



Sin embargo, no quiero comprar un cenicero nuevo o que me lo regalen para siempre. Quiero que siga funcionando, en beneficio de la gente. Amo esta historia".

Divorcio

Fue en enero del 2021 que Tolochko anunció que se separaba de su esposa Margo - una muñeca inflable- pocos meses después de haberse casado.



Según reveló el hombre su esposa se rompió y fue llevada a otra ciudad para ser reparada, pero esta sepación le costó el matrimonio, pues Yuri se dio cuenta de su gusto por una figura que tiene cabeza humana y cuerpo de pollo y que se llama Lola y a quien convirtió en su esposa.