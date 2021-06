Misterio en Sudáfrica sobre si realmente nacieron los decallizos

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA.-Sudáfrica ha quedado prendada por el misterio de si una mujer realmente dio a luz a 10 bebés, como se ha afirmado, en lo que sería el primer caso registrado en el mundo de decallizos.



Gosiame Thamara Sithole, del distrito de Tembisa, cerca de Johannesburgo, tuvo el lunes a los bebés, según el periódico Pretoria News, que se basó en información provista por los padres. Los bebés —siete niños y tres niñas— no han sido mostrados al público ni grabados en video, aunque nacieron prematuramente, reportó el medio.



El gobierno sudafricano indicó que todavía está tratando de verificar la información.



Eso ha provocado que los sudafricanos se obsesionen en redes sociales sobre si la historia es verdadera.



El padre, Teboho Tsotetsi, le dijo al periódico que su esposa dio a luz en un hospital de la capital Pretoria y que fue una gran sorpresa para ellos, ya que los médicos sólo habían detectado a ocho bebés en los ultrasonidos prenatales.



“Son siete niños y tres niñas. Tenía siete meses y siete días de embarazo. Estoy contento. Estoy conmovido”, dijo Tsotetsi, según el diario.

La pareja ya tiene unos gemelos de 6 años.



Los sudafricanos esperan ansiosamente la prueba de lo que sería un récord mundial. Los familiares y vecinos de la pareja insisten en que la noticia es cierta.



“Agradecemos a Dios que ella recibiera 10 bendiciones de una vez”, dijo a The Associated Press Wilson Machaya, un vecino de la familia en Tembisa. “Y como somos vecinos, tendremos que ayudar de cualquier forma posible”.



Apenas el mes pasado, una mujer de Mali tuvo nueve bebés en Marruecos, en lo que se anunció como el primer caso de nonillizos en el mundo.



El Departamento de Desarrollo Social de la provincia de Gauteng, Sudáfrica, confirmó que contactó a Sithole, y la vocera Feziwe Hdwayana dijo que harían un anuncio después de reunirse con la familia. Otro departamento del gobierno local dijo hace unos días que no había registro del nacimiento de los bebés en ninguno de los hospitales de la provincia.



Pretoria News fue el primero en reportar la noticia con una entrevista con Sithole y su esposo Tsotetsi en su casa, que se realizó hace casi un mes, cuando pensaban que tendrían ocho bebés. Pidieron que el reportaje sólo se publicara después de que nacieran los bebés por motivos de seguridad y culturales, informó el periódico.



Según el reportaje, Sithole pidió su baja por maternidad antes de lo esperado en su trabajo como gerente de una tienda porque no podía más. Tsotetsi está desempleado.



Una organización dio 70.000 dólares a la pareja para ayudarlos y se alienta a otros sudafricanos a donar.

