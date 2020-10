Mujer lleva a su esposo muerto a un banco para retirar el dinero de su pensión

SAO PAULO, BRASIL.- Una mujer llevó a su esposo, muerto, hasta una sucursal bancaria en la ciudad brasileña de Campinas, región de Sao Paulo, para poder retirar el dinero de su pensión.



De acuerdo con las informaciones, la mujer había llegado horas antes a la agencia bancaria para recuperar la contraseña de la cuenta de su esposo, esto debido a que la había extraviado.

VIDEO: Jerusalema, el baile que vuelve a ser viral



Sin embargo, en el banco le informaron que su esposo tenía que llegar a la sucursal para realizar el proceso y darle la contraseña.



Para conseguir la clave, la mujer llevó en una silla de ruedas el cadáver de su esposo hasta las oficinas para agilizar los trámites, pero los empleados notaron algo extraño con el señor.



En consecuencia, los trabajadores llamaron a los bomberos y al llegar descubrieron no solo que el señor estaba muerto, sino que había fallecido hacía algunas horas.



Tras realizarle la autopsia, los médicos forenses revelaron que el señor tenía más de 12 horas de muerto, según informó el director del departamento de la Policía Judicial de Sao Paulo, José Henrique Ventura.



"Dice que fue su compañera durante años, pero no tenía autorización para mover o alterar la cuenta", dijo el jefe de la Policía, quien no informó si habrá cargos contra la fémina.

+Matrimonio abre regalo nueve años después y lo que contenía se hizo viral