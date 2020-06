Monje etíope de 114 años sobrevive al coronavirus

ADIS ABEBA,ETIOPÍA.- Un monje ortodoxo etíope que según su familia tiene 114 años ha sobrevivido al coronavirus.



Tilahun Woldemichael recibió el alta después de casi tres semanas en el hospital. Se lo trató con oxígeno y dexametasona, un esteroide económico y accesible que de acuerdo con investigaciones en Inglaterra ha reducido en un tercio la muerte de enfermos hospitalizados graves.

El ministro de Salud etíope ha dicho que recomienda el uso de la droga en casos de emergencia para enfermos que requieren respirador u oxígeno.



El nieto de Tilahun, Biniam Leulseged, dijo que no tiene un certificado de nacimiento para demostrar la edad del monje, pero mostró una foto de él cuando festejaba sus 100 años.



“Entonces también lucía joven”, dijo Biniam a The Associated Press el sábado. “Me siento muy feliz de que volvamos a estar juntos”, añadió.



Etiopía tiene más de 5,200 casos confirmados del virus.

