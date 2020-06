Hallan tesoro escondido en las Montañas Rocosas de Nuevo México

NUEVO MÉXICO, ESTADOS UNIDOS.- La búsqueda del tesoro escondido hace más de una década en la Montañas Rocosas por el millonario coleccionista de antigüedades Forrest Fenn, ha llegado a su fin.



Fue el mismo Fenn que reveló que un aventurero halló la caja con oro, joyas y otros objetos cuyo valor supera el millón de dólares. Esta estaba en un punto de las Montañas Rocosas, en Nuevo México.



"Estaba bajo un dosel de estrellas en la exuberante vegetación boscosa de las Montañas Rocosas y no se había movido del lugar donde lo escondí hace más de 10 años", escribió el millonario.

Sobre el hallazgo del cofre, el millonario dijo no saber la identidad del afortunado hombre que lo localizó, aunque sí comprobó, a través de imágenes, que alguien dio con su paradero.



"No sé, me siento medio feliz, medio triste, porque la búsqueda ha terminado", manifestó el coleccionista de 89 años de edad.



Durante años, varias personas recorrieron las Montañas Rocosas en busca del tesoro. Muchos dejaron sus trabajos e incluso unos cuatro fallecieron en el intento de volverse ricos.



En su libro "The Thrill of the chase" (La emoción de la persecución, en español), Fenn había dejado nueve pistas.



En la breve sinopsis se puede leer que trata "de la notable historia real de Forrest Fenn y de un tesoro escondido, oculto en algún lugar de las montañas al norte de Santa Fe".

