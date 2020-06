Oso de Florida es tentado a trampa humana con donas

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- ¿Glaseada o con jalea? Un oso negro que deambulaba por una ciudad de Florida no pudo resistir la tentación de unas donas que lo atrajeron hacia una trampa humana.



El oso joven de 113 kilogramos (250 libras) pasó buena parte de la mañana merodeando alrededor de la ciudad en la costa del Golfo de México, reportó el periódico Fort Myers News-Press. Funcionarios de vida salvaje dijeron que los osos tienden a movilizarse más en la primavera en busca de parejas y, como siempre, comida.



En una zona congestionada, tranquilizar al oso no era una opción, informó el agente Adam Brown de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida. Las drogas no siempre funcionan de inmediato en animales grandes como los osos, agregó.



“Cuando utilizamos un tranquilizador a veces los osos se alejan corriendo y no queríamos tomar riesgos de que corriera hacia el tráfico o la zona residencial”, dijo.



En lugar de eso, los agentes optaron por donas de Krispy Kreme y un rociador con olor a arándanos en una trampa. Eso funcionó.



Brown dijo que el oso fue reubicado a un área de vida silvestre administrada por el estado. Las autoridades calculan que hay unos 4,000 osos negros en Florida.



Funcionarios de vida silvestre indicaron que las personas deben asegurarse de proteger sus botes de basura y no deben sacarlos durante la noche previa a su recolección porque les da más oportunidad a los osos de husmear en ellos.