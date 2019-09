Joven muere ahogado al proponerle matrimonio a su novia en Tanzania

PEMBA, TANZANIA.- Un joven murió ahogado luego de proponerle matrimonio a su novia bajo el agua. La tragedia ocurrió durante las vacaciones de la pareja en Tanzania.

El joven Steven Weber originario de Luisiana, Estados Unidos, y su novia Kenesha Antoine se estaban quedando en un hotel de la isla de Pemba, informa CNN.

Se quedaban en una cabaña de madera con un dormitorio sumergido debajo de la superficie del océano en la costa este de África.

LEA: Así fue la fracasada invasión al Área 51



Weber hizo la propuesta nupcial el jueves, nadando bajo el agua y sosteniendo una nota escrita a mano contra las ventanas de la habitación, según un video que Antoine publicó el viernes en Facebook.

Emotiva propuesta

La nota decía: “No puedo contener la respiración lo suficiente como para contarte todo lo que amo de ti. PERO… ¡Todo lo que amo de ti me encanta más CADA DÍA!”.



“¿Podrías ser mi ESPOSA?”, Continuó la nota. “Cásate conmigo???”



Pero Weber no pudo volver a la superficie, dijo Antoine en una publicación posterior en Facebook. “Nunca saliste de esas profundidades, así que nunca escuchaste mi respuesta, ‘¡Sí! ¡Si! ¡Un millón de veces, sí, me casaré contigo!”, escribió ella.

LEA: Ms Yeah la influencer envuelta en la polémica por muerte de una seguidora

"Nunca pudimos abrazarnos y celebrar el comienzo del resto de nuestras vidas juntos, ya que el mejor día de nuestras vidas se convirtió en el peor, en el giro más cruel del destino imaginable”, continuó Antoine.



El Manta Resort, donde se alojaba la pareja, emitió un comunicado el sábado confirmando la muerte, publica CNN.



Las autoridades locales estaban investigando el hecho, agregó.

El joven no logró salir a la superficie tras hacerle la propuesta a su novia.