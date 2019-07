Crean evento en Facebook para invadir el Área 51 el 20 de septiembre

LAS VEGAS, ESTADOS UNIDOS.-El próximo 20 de septiembre de 2019 a las 3:00 de la tarde se llevaría a cabo uno de los eventos que mantiene en alerta a la seguridad de Estados Unidos.



"Storm Area 51, They Can't Stop All of Us" -Asaltemos el Área 51, no pueden detenernos a todos, en español-, es el evento que fue creado por Matty Roberts, con el objetivo de encontrar extraterrestres en el lugar.



El evento se ha vuelto viral en las redes sociales y actualmente casi dos millones de personas dijeron que llegarán e invadirán el edificio Centro de Investigación de Alienígenas para poder ver qué hay dentro.



Hay decenas de comentarios en la página de Facebook donde se creó el evento. Muchos aseguran que correrán como Naruto -serie anime- con los brazos extendidos.



Esto mantiene preocupada a la Fuerza Aérea de Estados Unidos a tal grado que emitieron un comunicado en el que aseguran que están listos para proteger el Área 51, localizada en Las Vegas. "Se desaconseja cualquier intento por acceder ilegalmente a la zona”, advirtieron las autoridades.



El viernes, Matty Roberts, dijo que creó el evento sin esperar que tanta gente respondiera favorablemente y ahora está asustado con la repercusión que está teniendo.



"Pensaba que el FBI iba a aparecer en mi casa y a partir de ahí se puso la cosa un poco espeluznante", dijo en un video subido a YouTube.

El evento está programado para el 20 de septiembre.