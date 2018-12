Mujer es condenada por vender la virginidad de su hija de 13 años

MOSCÚ, RUSIA.- Una exmodelo rusa fue condenada este martes a prisión por vender la virginidad de su hija de tan solo 13 años a un millonario pedófilo.



Según informó el diario The Sun, la mujer llamada Irina Gladkikh entregó a su hija para que tuviera un encuentro sexual a cambio de 19,000 libras, luego de haber conseguido un certificado médico que acreditaba la virginidad de la menor.



“Vinimos a Moscu para conocer a un hombre rico, para obtener ayuda económica a cambio de servicios sexuales de mi hija”, dijo Gladkikh publica Radiomitre.

La madre no solo irá a prisión si no que no podrá disponer de sus hijos.