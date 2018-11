Mujer tenía 44 perros muertos y 130 vivos en su casa en Estados Unidos

NUEVA JERSEY, ESTADOS UNIDOS.- Cuarenta y cuatro perros congelados y 130 más vivos fueron hallados en una casa en Nueva Jersey que apestaba a heces y orina de animal, informaron las autoridades.



Donna Roberts, de 65 años, fue acusada de crueldad animal después de una inspección realizada el martes a su residencia en el municipio de Shamong, en los suburbios de Filadelfia, informó la policía estatal. Los perros fueron encontrados en “condiciones deplorables e inhumanas”, agregaron las autoridades.



Roberts le dijo al periódico The New York Post que los cachorros murieron al nacer y se olvidó de ellos después de guardarlos en bolsas y almacenarlos en el congelador hace siete años. La mujer pidió que un veterinario les hiciera una autopsia.



Roberts afirma que no hizo nada mal y “sin duda alguna” luchará contra los cargos.



El American Kennel Club multó a Roberts con 500 dólares y la suspendió durante seis meses en 2015 por negarse a compartir los registros de inspección.