Partido Liberal respalda una tercería en el Congreso, pero el PSH se niega  

Salvador Nasralla y Mario Segura no logran ponerse de acuerdo para una tercería.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras Jorge Cálix propone un diálogo, el murmullo de varios sectores que proponen una tercería se hace más fuerte al ser secundada por diputados del Partido Liberal, sin embargo, el designado presidencial entrante, Salvador Nasralla, se niega por completo a aceptar este escenario.



Mario Segura, jefe de la bancada rojiblanca, dijo que la propuesta de su partido es "una tercería, que Cálix y Redondo cedan a la presidencia del Congreso Nacional".

"Esto tiene que hacerse en un arreglo político y no legal", precisó Segura a Hoy Mismo.

"Hemos hablado con algunos personeros de Libre. Xiomara dijo que estaba alegre de que el PL estuviera dispuesto a hallar un arreglo político. El PL quiere que el gobierno de Xiomara sea exitoso", agregó.

+Con una tercería buscan poner fin a crisis desatada en el Congreso Nacional



VEA: Jorge Cálix: "Como presidente legítimo hago un llamado sincero al diálogo para resolver este conflicto"



Solo horas después reaccionó Salvador Nasralla, representante del Partido Salvador de Honduras. Él discrepó de una tercería, pues dijo que "no sé si eso es legal, pero lo peor de todo es que si Luis Redondo no es aceptado va a ocurrir un disgusto nacional".



"Luis Redondo le pondrá la banda presidencial a Xiomara Castro", aseguró.

Y para acrecentar la crisis, Luis Redondo, titular de la junta directiva paralela del CN, tuiteó para dejar claros los nombres de quienes integran con él el hemiciclo legislativo.

Conforme a la Ley Orgánica art 25, 26 y 27, he conformado la Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada por los Congresistas:



- Luis Redondo (Presidente)

- @CarlosZelayaR

- @raseltome

- @FabricioHN1

- @KritzaPerez

- @_Scherly

- @FatimaMenaHN — LUIS REDONDO ?? (@Lredondo) January 26, 2022

Crisis

La insensatez de los políticos tiene a Honduras en una crisis que amenaza no solo con traspasar la capacidad de mediación nacional, sino con una parálisis de la administración gubernamental y con llevarse de encuentro la poca institucionalidad existente, consideran diferentes sectores sociales.



Representantes de organizaciones no gubernamentales, empresarios, analistas, dirigentes obreros y la misma Iglesia Católica lamentan que el embrollo político sea generado por políticos suicidas que buscan sus propios intereses, las de sus partidos, de grupos económicos y hasta del narcotráfico y crimen organizado.

Para el analista Eugenio Sosa, si las posiciones se mantienen inamovibles y si no se encuentra una solución -que posiblemente hasta puede ser tercería aceptada por todas las partes-, la situación podría desembocar en una crisis nacional de grandes dimensiones.



A su criterio, los nacionalistas, los liberales y los disidentes deben tomar en cuenta algo, “que Xiomara Castro tiene un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo de trabajar por los problemas nacionales, un acuerdo de trabajar para detener la migración, un acuerdo de que no va a haber Asamblea Constituyente, un acuerdo de que no va a haber reelección; incluso Xiomara ya se reunió con Taiwán, ni siquiera se está dirigiendo a China. Xiomara está en una buena relación con Estados Unidos”.