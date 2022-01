Salvador Nasralla: "Somos empleados del pueblo, no somos celebridades"  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El designado presidencial Salvador Nasralla llegó este martes a la instalación de la primera legislatura convocada por Luis Redondo, nombrado presidente del Congreso Nacional de forma paralela.



Al llegar al hemiciclo, el también presentador de televisión reiteró que no reconoce a Jorge Cálix como titular del Congreso Nacional 2022-2026.



"Xiomara Castro y yo decidimos trabajar con este junta directiva. Yo como designado acato órdenes y esta es la junta directiva que quiere el pueblo", dijo Nasralla.



Además, agregó que "los que llegamos aquí -a la convocatoria del diputado del PSH- somos empleados del pueblo, no somos celebridades".



El comentarista deportivo argumentó que "la junta directiva de Jorge Cálix no existe por una sencilla razón: no la legitimiza el pueblo y además no la legitimiza Xiomara Castro, que es la presidente y máxima autoridad de la nación".



¿Repetir las elecciones del CN?

Ante la incertidumbre de aclarar cuál de las dos juntas directivas en la válida, Jorge Cálix, presidente de una, sugirió repetir las elecciones, pero Redondo, titular de la paralela, se negó a la propuesta.



Para Nasralla esto "no tiene ningún sentido porque ya se hizo la votación".

Instalación de la primera legislatura

Los dos presidentes del Congreso Nacional convocaron para este martes a sesión solemne, mientras la Embajada de Estados Unidos invitaba a las partes a reunirse para buscarle una solución al problema.

A las 9:00 AM inició la sesión encabezada por Jorge Cálix y a las 8:45 AM la que preside Luis Redondo desde el Congreso Nacional.



