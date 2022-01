A oscuras Congreso Nacional elige a su nueva junta directiva este domingo

La falta de energía eléctrica en el lugar no obedece a ningún corte programado por mantenimiento por parte de la Empresa Energía Honduras (EEH) ni de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee). Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En Honduras ya han existido sesiones poco convencionales en el pasado, entre ellas algunas que comienzan a altas horas de la noche que terminan de madrugada y otras vía Zoom mientras el resto de la población ya se reincorporaba a sus labores presenciales, pero hasta este día nunca se había sesionado a la luz de un teléfono móvil.

El hemiciclo amaneció este 23 de enero sin energía eléctrica, fecha definida por la Constitución de la República para que el Congreso elija a su junta directiva en propiedad.

Mientras los diputados de Libre y los del Partido Salvador de Honduras (PSH) llegaron al filo de las 6 de la mañana, los 18 diputados señalados como "traidores" hasta las 8:00 AM aún no se presentaban al palacio legislativo. Asimismo no llegaban los diputados de la bancada nacional.

Entretanto cientos de simpatizantes de Libertad y Refundación (Libre) que pernoctaron en los bajos del Congreso Nacional, siguen en apoyo a que en el Poder Legislativo se celebre la sesión en la que sabrá quienes integrarán la Junta Directiva para el periodo 2022-2026.

Sin electricidad

La falta de energía eléctrica en el lugar no obedece a ningún corte programado por mantenimiento por parte de la Empresa Energía Honduras (EEH) ni de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), pues en sus redes solo había cortes para Atlántida, Naco y el noroccidente.

Si la sesión no se realiza se estaría incurriendo en un delito, según lo señala la Constitución; así que se proyecta que la elección se haga a oscuras.

La Constitución de la República establece que “para la instalación del Congreso Nacional y la celebracion de sus sesiones será suficiente la mitad más uno de sus miembros".

Además, advierte que nadie puede faltar a la sesión deliberadamente para que no haya quórum, pues en ese caso quedaría inhabilitado como diputado.

"Los diputados que con su inasistencia o abandono injustificados de las sesiones, dieren motivo a que no se forme el quorum o se desintegre este serán expulsados del Congreso y perderán por un período de diez años el derecho de optar a cargos públicos", señala.

