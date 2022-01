"No se puede decir que se es honesto faltando a la palabra": Hugo Noé Pino a sus compañeros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Hugo Noé Pino, hizo su ingreso al Congreso Nacional aproximadamente a las 6:50 de la mañana de este viernes, para acudir a la primera sesión del Legislativo para el periodo 2022-2026, pero se dejó ver con su rostro desencajado y con la misma incertidumbre que muchos de sus compañeros.



Antes de entrar, Pino fue consultado por los medios de comunicación sobre la posibilidad de que el acuerdo entre Libre y el Partido Salvador de Honduras (PSH) no se cumpla, en donde se acordó que este último definiría al presidente del nuevo Congreso, tras la alianza conformada a nivel de la presidencia de la República.

"Se empeñó una palabra para hacer una unidad y una alianza y eso es lo que está haciendo Libre, cumpliendo con esa palabra. Es inaudito, es increíble y duele mucho que compañeros que llegaron a estos puesto con la campaña de Xiomara Castro de que votaran en plancha, que le dio un tremendo impulso a muchos de nosotros, ahora se esté pagando (así) ese apoyo, y no es contra Xiomara o contra Libre, es contra el pueblo hondureño que exige un cambio en este país", dijo el economista.



Lo anterior, debido a que 20 de los diputados de Libre no asistieron a la reunión convocada la noche del jueves por la presidenta Xiomara Castro para que como bancada ratificaran a Luis Redondo como presidente de la junta provisional del hemiciclo, por lo que se cree que estarían gestando una nueva propuesta encabezada por alguien de su mismo partido.

Ante esa situación, muchos parlamentarios y una buena parte de la población comenzaron a llamarlos "traidores", por lo que Hugo Noé Pino fue consultado al respecto y respondió: "El adjetivo de traidor yo lo doy cuando se consuman los actos, hasta el momento es un augurio de que eso se va a dar, pero yo espero que en lo que falta, los compañeros rectifiquen porque no es posible... no se puede hacerle esto al pueblo hondureño".



"¿Por qué se debe cumplir el acuerdo?" le preguntaron, "Porque es una palabra empeñada, fue autorizada por una asamblea general a la, en ese momento, candidata a la presidencia Xiomara Castro, porque uno no puede cambiar un país, impulsar cambios, decir que es honesto y que busca lo mejor para el país faltando a la palabra", contestó.



Se conoció que Hugo Noé Pino será propuesto como vicepresidente de la junta provisional, Luis Redondo como presidente y la diputada Angélica Smith como secretaria.

