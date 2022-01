"Recapaciten sobre su decisión": el llamado de Libre a los 20 diputados ausentes en negociación

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El hashtag "traidores" se popularizó en las últimas horas en Honduras, como calificativo hacia los 20 diputados de Libre que permanecieron ausentes en la reunión convocada por la presidenta electa Xiomara Castro para acordar la elección del nuevo presidente del Congreso Nacional.



La misma estaba pactada para las 6:00 de la tarde del jueves, pero se prolongó durante dos horas más, pues desde la cúpula del partido se sabía que algunos no tenían voluntad de acudir, pero cuando por fin llegó el momento de comparecer frente a la población, solo 30 diputados propietarios de dicha bancada acudieron al llamado de sus máximas autoridades y 32 suplentes, de los 50 propietarios que lograron un cupo en el legislativo e igual número de suplentes.

VEA: Parte de la bancada de Libre se reúne con Xiomara Castro (Fotos)



Ante la situación y tras la confirmación de que los ausentes se habían reunido en paralelo, la presidenta Castro leyó un comunicado en el que aseguró que su ausencia "es el augurio de una traición contrarrevolucionaria al partido y al pueblo".



La misma opinión expresaron los diputados que sí respaldaron a la también exprimera dama en la sesión, donde se ratificó el apoyo al diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Luis Redondo como presidente del Legislativo.



Sin embargo, a minutos para que inicie la sesión donde se elegirá a la junta provisional, algunos mantienen la esperanza de que los 20 parlametarios rectifiquen y acepten la voluntad de la mayoría de su bancada.

ADEMÁS: De traidores tildan a diputados de Libre que no llegaron a la reunión con Xiomara Castro

"Jorge Cálix y compañía. Compañeros, a minutos de entrar a nuestra primera sesión quiero pedirles encarecidamente que recapaciten sobre su decisión. Somos un equipo, una familia", escribió el diputado electo por Choluteca, Mauricio Rivera en su cuenta de Twitter. Al llamado del comunicador se sumaron varios de sus compañeros de bancada y miembros del PSH.

A los que que hoy traicionando la lucha de un pueblo que en las calles se enfrentó a la dictadura, NO se equivoquen los pueblos NO perdonan, este es un proceso revolucionario y ustedes son contrarrevolucionarios, NO son dignos son traidoras.3/3.