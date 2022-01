Atic y Fetccop inspeccionan contenedores adquiridos para damnificados de Eta y Iota; investigan a Ebal Díaz

El proyecto fue creado para atender a las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales entre octubre y noviembre de 2020, Eta y Iota, respectivamente, pero que hasta la fecha aún no están en funciones. Fotos: David Romero/EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) inspeccionan este jueves los 200 contenedores adquiridos por la Secretaría de la Presidencia, dirigida por Ebal Díaz, a un costo de mil doscientos millones de lempiras, para los damnificados por los huracanes Eta y Iota.

El proyecto fallido denunciado por Diario EL HERALDO se levantó en residencial Morazán y Lomas del Diamante en donde la meta era que los cajones metálicos deberían estar instalados y habitadas por las familias afectadas desde febrero de 2021, a la fecha el proyecto no se concretó.

El equipo de Investigación de EL HERALDO desde mayo anterior comenzó a indagar sobre el proyecto habitacional, encontrando falta de transparencia en todos los procesos.



LEA: Las casas contenedores ahora serán de uso permanente

La intervención de este jueves obedece a la denuncia interpuesta en contra de funcionarios de la Secretaría de la Presidencia y en la cual agentes del Departamento de Investigación de los delitos en Contra de la Administración Pública y Patrimonial de la ATIC, han comenzado a realizar diligencias.

Momento en que agentes de la Atic y Fetccop llegan al proyecto para realizar la inspección.





Según la denuncia, los contenedores comprados están usados y en mal estado (algo muy similar a lo sucedido con los hospitales móviles), situación que se verificará luego del levantamiento de indicios in situ por parte de Técnicos en Procesamiento de la Escena del Crimen de la ATIC.

ADEMÁS: Ebal Díaz reacciona ante anuncio de citación del IAIP por proyecto de casas contenedores



El proyecto fue creado para atender a las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales entre octubre y noviembre de 2020, Eta y Iota, respectivamente, pero que hasta la fecha aún no están en funciones. Uno de los investigados es el exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, de acuerdo al comunicado del Ministerio Público.

Millonaria obra desperdiciada

Las casas contenedores que se construyen en Lomas del Diamante, aldea Santa Rosa, al sur de la capital, ya no serán para emergencias, sino que se ocuparán de forma permanente.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que el proyecto tomó un nuevo rumbo con el fin de que las unidades familiares puedan servir de alguna manera y que no sea una millonaria obra desperdiciada.

El proyecto es liderado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), que es el órgano de asistencia técnica, ejecución de programas, plataformas y proyectos para el Fideicomiso Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de los Derechos de Propiedad de la República de Honduras (Sitec) del Instituto de Propiedad (IP).

No obstante, la dirección de lo que se ejecuta proviene de la Unidad Especial de Ejecución de Proyectos (UEEP) de la Secretaría de la Presidencia, por mandato del Poder Ejecutivo.

ADEMÁS: Subastan casas contenedores de Lomas del Diamante

En principio y al ver que no era del todo viable el proyecto, se redujo la cantidad de casas contenedores de 1,000 -que se habían planificado- a solo dejarlo en las 102 que prometen terminar como nueva fecha límite el 30 de septiembre. Pero las obras no avanzan en su totalidad, ya que como lo había denunciado EL HERALDO las zapatas no soportaban el peso de los edificios contenedores y ahora se realiza el reforzamiento de la cimentación.

Finalmente, se anunció que dicho proyecto pasaría a ser subastado. Las autoridades cayeron en razón de que el proyecto no es el adecuado y tuvieron que desistir de continuar después de invertir aproximadamente 150 millones de lempiras, según datos de la UCP.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que la UCP inició un proceso de subasta de los cajones metálicos porque ya no se van a usar, es decir, los venderán; el problema es hallar un comprador que pague lo que costaron.