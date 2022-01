Subastan casas contenedores de Lomas del Diamante

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El proyecto de las casas contenedores que se construyen en Lomas del Diamante, aldea Santa Rosa, al sur de la capital, sigue siendo un fracaso porque esas estructuras no son la opción que se esperaba.



A inicios de diciembre del año pasado fueron trasladadas a estas estructuras nueve familias que estaban en el albergue de la Villa Olímpica, pese a que a esa fecha el proyecto no se había terminado.



Una de las personas que habita en el lugar declaró a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que su pieza se la dieron equipada, con todo lo necesario, pero el problema era que, a la fecha, no había agua potable.

LEA: No hay rastros de los fondos usados en casas contenedores



La dirigente de las familias damnificadas dijo que las autoridades de Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) con la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) buscan otra decena de familias que estaban en el albergue para ofrecerles esas casas y así poder ocupar los edificios de contenedores.



La mayoría de personas a las que le han ofrecido este tipo de viviendas lo han rechazado por el tipo de estructura, ya que no las consideran seguras ni para vivir de forma permanente.



Es por ello que las autoridades cayeron en razón de que el proyecto no es el adecuado y tuvieron que desistir de continuar después de invertir aproximadamente 150 millones de lempiras, según datos de la UCP.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus comprobó que la UCP inició un proceso de subasta de los cajones metálicos porque ya no se van a usar, es decir, los venderán; el problema es hallar un comprador que pague lo que costaron.

+: Ebal Díaz reacciona ante anuncio de citación del IAIP por proyecto de casas contenedores

El proyecto de las casas contenedores aún no se termina en un cien por ciento. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Lento

El proceso de subasta se llevaría a cabo el jueves 21 de octubre del año recién pasado a las 10:00 de la mañana en las instalaciones de la UCP, en Lomas del Mayab, Tegucigalpa.



La primera subasta pública era para la venta de dos lotes de contenedores usados, pero las autoridades no detallaron cuántas unidades contenía cada subasta.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus consultó a la UCP la cantidad de contenedores subastados, el precio y cómo había cerrado el proceso, pero informaron que habían suspendido la primera subasta.

ADEMÁS: Instituto de la Propiedad asegura que los predios de Lomas del Diamante son del Estado



En el sector de Lomas del Diamante se avanzó en la reparación de la cimentación donde se instalaron las primeras 102 casas contenedores y a paso lento se hicieron los detalles que faltaban, pero todavía no está todo al cien por ciento.



Frente al plantel se encuentran apilados decenas de contenedores, los que ya no se van a usar, por lo que ahora se intentan vender en partes.



Ante la negativa de la UCP de entregar la información, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus buscó en el portal de transparencia de la Secretaría de la Presidencia la cantidad de contenedores que se compraron.



Es de hacer notar que el propósito inicial era la construcción de 1,000 viviendas sociales en contenedores y se comenzó el proyecto piloto con 102.

+: Más de 770 millones de lempiras costó parte de la carretera a Danlí, El Paraíso



Los documentos subidos en el portal de transparencia de la Secretaría de la Presidencia muestran que se emitieron al menos ocho órdenes de compra para contenedores usados, entre los meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.



Mediante esos procesos se compraron unos 274 contenedores, a un costo total de 21.2 millones de lempiras, más el costo del flete, que según los documentos encontrados fue de 1.1 millones de lempiras.



En total, solo en la compra de los cajones metálicos se gastaron más de 22.3 millones de lempiras, parte de esos recursos se buscan recuperar con las subastas que se iniciaron el año anterior.



No se descarta que podría ser mayor el costo de los contenedores comprados, ya que las autoridades de la UCP no quisieron dar las cifras que ellos manejan con los montos establecidos.

ES DE INTERÉS: Abandonados en carreteras desde hace meses están los puentes Bailey

Botados están los contenedores que tienen precios de 70,000 y hasta 90,000 lempiras. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

Precio

Los precios unitarios de cada uno de los contenedores varían de acuerdo con su capacidad, dimensión y tipo, constató EL HERALDO Plus.



Por ejemplo, el 13 de enero de 2021 se emitió la orden de compra 004-2021-UCP-RM para la compra de 52 contenedores a un precio unitario de 77,969.76 lempiras.



Las especificaciones detallan que debían ser contenedores usados, de 20 pies de longitud y tipo B. Más el flete desde Puerto Cortés, el costo total sería de 4,054,427.52 lempiras.



Luego, el 21 de enero de 2021, por medio de la orden de compra 009/2021-UCP-RM, se inició el proceso para la compra de 100 contenedores a un precio unitario de 88,568.35 lempiras.

VEA: El narcotráfico se está apoderando de los bancos de pesca en Honduras



Estos serían contenedores usados de 40 pies de longitud, refrigerados y ya puestos en el sitio, haciendo un total de 8,856,835 lempiras.



De esta forma se realizaron varios procesos de compras para comenzar con el proyecto de construcción de las casas contenedores al sur de la capital, mediante la Unidad Especial Ejecutora de Proyectos (UEEP) de la Secretaría de la Presidencia.



Fuentes ligadas al proyecto explicaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que la UCP desistió de usar los contenedores porque no son nuevos, eso quiere decir que ocupan una serie de reparaciones.

+: Sin mayores rastros del botín incautado al Cartel de los Valle



Los técnicos vieron que este tipo de metodología no era factible porque no solo es de poner la estructura, ya que se comprobó que cuando llueve tienen filtraciones de agua por todos lados y deben ser sellados.



Esto implica que antes de instalarlos hay que darles un tratamiento que consiste en quitarles todo el óxido, impermiabilizarlos y pintarlos, detalles que hacen más caro el proyecto al contratista.



En el caso de las 102 viviendas se tuvo que hacer un techo sobre el edificio para evitar las filtraciones de agua que se dieron con las primeras tormentas del año pasado.



En el portal de transparencia también se comprobó que la UCP gastó miles de lempiras en la compra de equipos especiales como herramientas y materiales para acondicionar los contenedores.

ES DE INTERÉS: La Mosquitia es un hervidero de traficantes de droga



La UCP hizo compras de máquinas soldadoras, pulidoras, taladros, sistemas de oxígeno, compresores y una serie de materiales para estructuras metálicas.



Para este fin se pagaron facturas de 25,000 y de hasta 160,000 lempiras en varios procesos de compras en distintas ferreterías de la capital.



La fuente aseguró que las autoridades de la UCP también se dieron cuenta que el tiempo invertido en la instalación de los contenedores bien se hubiera destinado a levantar casas de bloque. Al menos ya estuvieran terminadas, estimaron, porque Honduras no tiene experiencia en ese tipo de proyectos.

Para reparar los contenedores se ocupa mano de obra calificada, de soldadores y su sueldo es más alto que el de los albañiles, se debe acondicionar el terreno y montar las estructuras.

TAMBIÉN: 'Pese a extradiciones, no todo ha vuelto a la normalidad' en el occidente de Honduras



EL HERALDO Plus también comprobó que el desarrollo del proyecto se hizo como un rompecabezas, porque se contrataron empresas para cada componente, es decir, no hubo una sola entidad que ejecutara de una vez las obras.



“En un principio se pensaba que el proyecto iba a ser más barato con contenedores y más rápido, pero resultó todo lo contrario”, afirmó la fuente.

Las autoridades de la UCP ya iniciaron la ejecución de otro proyecto habitacional. Foto: Emilio Flores/El Heraldo

+: Ministerio Público investiga el proyecto de las casas contenedores