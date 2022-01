Sin riego más de 800 productores de Jamastrán, El Paraíso

JAMASTRÁN, EL PARAÍSO.- Después de siete años de que el gobierno contrajo con el Exim Bank de India un préstamo por 26.5 millones de dólares para ejecutar el proyecto de irrigación del Valle de Jamastrán, El Paraíso, las 876 familias que serían beneficiarias no han recibido ni una gota de agua de tal iniciativa.



Desde el 2015 en que se adjudicó la obra, esta se enredó entre los hilos de la burocracia, la política y la corrupción, según versión de los involucrados en el proyecto.



EL HERALDO Plus visitó la zona para ver si los trabajos de riego tenían algún grado de avance y lo único que encontró fue a una docena de agricultores, entre ellos unos completamente decepcionados que ya perdieron la esperanza de que la construcción se realice, mientras que otros guardan un ligero ápice de optimismo.

Según productores de la zona, los únicos que en el presente gobierno han recibido beneficios de la SAG a través de Prograno para regar sus parcelas son dos directivos de la Asociación de Regantes, a quienes califican como “crudos activistas” del Partido Nacional que no levantaron su voz para exigir la ejecución del proyecto de irrigación.



Ante tales señalamientos, se le consultó a Dulio Medina, presidente de Prograno, quien confirmó que los dos directivos señalados sí son beneficiarios del programa de riego que se realiza a nivel nacional.



El Valle de Jamastrán posee unas 30,000 hectáreas aptas para el cultivo, pero en estos tiempos de verano, los sembradíos que se ven en el antiplano son aquellos donde los productores, con su propio esfuerzo, cavaron de manera artesanal algunos pozos de agua y otros aprovechan la cercanía de sus parcelas a los afluentes que pasan por el sector.

Arturo Figueroa, productor de plátano en la aldea de La Música, sostuvo que por falta de apoyo gubernamental él ha tenido que buscar la manera de llevar el agua del río San Antonio a su cultivo, lo cual le representa un gran costo económico, que se compensa con una buena producción.



“El gobierno prometió un proyecto de irrigación, para este valle que es muy fértil, pero nos han dejado burlados”, sostuvo mientras describía su constante lucha para producir. Al igual que Figueroa, el productor Rafael Arturo Sosa, del sector conocido como El Obraje, cavó artesanalmente un pozo para poder cultivar su parcela.



Ante la indiferencia estatal, “aquí hay que jugárselas, amigo”, expresó mientras recorría su maizal. Explicó que una de las grandes limitantes para producir en el valle es la falta de agua y a esto ahora se suma el alto costo de los fertilizantes. Este productor todavía guarda la ilusión de que algún día el proyecto de irrigación prometido por el gobierno se ejecute.

Aproximadamente 5.4 millones de dólares comprados para el proyecto de riego siguen sin utilizarse. Foto: Estalin Irías/El Heraldo



Contratación

Luego de una cuestionada licitación en el 2015, el proyecto de riego, bajo la modalidad de llave en mano, le fue adjudicado a la empresa Apollo Internacional, de origen indio.



La obra costaba 22 millones de dólares, sin embargo, meses después mediante una adenda al contrato pasó a costar 26.5 millones; no obstante, la extensión a irrigar, lejos de aumentar, más bien disminuyó.



Apollo se había comprometido a irrigar 3,756 hectáreas utilizando 300 pozos y otra parte extrayendo agua del río San Francisco.

Sorpresivamente, al modificarse el diseño y aumentarse el costo en 4.5 millones de dólares, la extensión de tierra a proveer de agua bajó a 3,064 hectáreas netas.



De esta extensión, 2,561.95 hectáreas serán irrigadas mediante 103 pozos con una profundidad de entre 100 y 300 metros.



Las otras 502 hectáreas, según el plano, se cubrirán con el agua del río San Francisco. Esta parte del proyecto es la que ahora se ve más difícil de realizar porque la SAG perdió la oportunidad de comprar el terreno donde los técnicos habían establecido que era el punto ideal para extraer el agua del afluente.



En el 2017, la compañía india trajo unos materiales -perforadoras, compresores y 23,680 rollos de cintas de riego- valorados en unos 5.4 millones de dólares (para aquel entonces aproximadamente 130 millones de lempiras).

Hasta el 2018 el gobierno, de los 26.5 millones de dólares, le había desembolsado al contratista un total de 8.7 millones de dólares. De este monto, supuestamente, la empresa compró 5,452,644 dólares en materiales y equipo, que hoy siguen tirados en el solar de una empresa que opera en Jamastrán.



Al revisar las cintas de riego que traen tres agujeros por metro, así como su precio, los productores beneficiados del proyecto cuestionaron que cómo era posible que se trajera primero el material que se va a utilizar por último. Además, que este haya sido comprado sin saber cuál es el cultivo a que se dedica cada beneficiario.



La mayoría de productores en los cultivos que siembran usan cintas de riego que tienen entre cinco y seis agujeros por metro, cuyo costo en el mercado de Danlí es más bajo al que registra en las facturas la compañía contratista.

Ante el incumplimiento del gobierno, los productores se las ingenian para llevar agua a sus parcelas. Foto: Estalin Irías/El Heraldo



Tardanza

Cuando Mauricio Guevara asumió el cargo de ministro de la SAG en mayo del 2018, al detectar una serie de irregularidades en la licitación y ejecución de proyecto, ordenó una auditoría interna de la obra, luego tal investigación fue asumida por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), cuyo pleno hasta esta fecha no da cuentas a nadie de las responsabilidades encontradas.



A nivel de productores y a lo interno de la SAG se maneja la existencia de una enorme politización de la obra, mencionando que hasta gente señalada en el caso de corrupción llamado “Pandora” sigue metiendo sus manos en el proyecto.



La situación, según distintas versiones, es tal que desde Casa Presidencial se nombró en la SAG a un ingeniero -supuestamente sin experiencia- al frente del proyecto de irrigación del Valle de Jamastrán, sin asignarle a la Secretaría de Agricultura un presupuesto para el pago de su salario.

En tiempo de verano solo los que tienen agua pueden cultivar en el Valle de Jamastrán. Foto: Estalin Irías/El Heraldo







A través de su gestión, Guevara le ha venido prometiendo a los agricultores de la zona que el proyecto se reiniciaría en los próximos meses, pero se le acabó el tiempo y su administración no cumplió.



“Ya está. Lo que pasa es que lo íbamos a arrancar antes de las elecciones con la primera etapa de los pozos, pero no se iba a ver bien, se iba a ver como un tema político. Yo ya destrabé los obstáculos, las garantías, todo, todo, todo”, dijo Guevara.



Según él, los beneficiarios ya tienen “línea directa con el project manager de Jamastrán (gerente del proyecto), creo que cada 15 días estarían viendo ellos los avances. Es que la gente quiere ganas, dijeron que lo iban a ver cómo un tema político, que no sé qué, que mejor dejaran eso para que el próximo gobierno arrancara la primera fase”, explicó.



Empero, Alejandra Arellano, apoderada legal de Apollo Internacional, sostuvo que la SAG no les ha entregado la licencia ambiental ni tampoco el trámite de exoneración de impuestos, que por el momento es lo único que obstaculiza el inicio de la apertura de los pozos.



Afirmó que siempre les dicen que en tal día les entregaran la licencia ambiental y no cumplen, recurriendo nuevamente a otra fecha. “Al ministro lo engañan diciéndole que todo está listo, pero no es cierto”, lamentó.

