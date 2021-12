Buscan L 1,450 millones para terminar la carretera a Danlí

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-“Se robaron el dinero porque dijeron que iban a hacer la carretera completa de Tegucigalpa a Danlí, pero la dejaron hasta aquí, al desvío de Morocelí”, expresó molesto Edy Rodas, un ciudadano de la localidad.



El equipo de EL HERALDO Plus recorrió toda la calzada hasta llegar al punto fronterizo de Las Manos, entre Honduras y Nicaragua, constatando que solo una parte de la vía se completó.



Los conductores de vehículos livianos, pesados y transporte público se sienten defraudados debido a que el gobierno solo hizo 34.92 kilómetros de los 91.8 kilómetros que tiene la autovía que por años ha estado en el abandono.



El problema, según las autoridades de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), es que se quedaron sin fondos para poder terminarla.

Para la construcción de los 56.88 kilómetros que faltan se necesitan aproximadamente 60 millones de dólares, es decir, más de 1,450 millones de lempiras, según cálculos de las autoridades.



¿Hay alguna fecha prevista para retomarla?, consultó EL HERALDO Plus. La respuesta fue que “a la fecha no se dispone de un financiamiento aprobado para estas obras”.



Según las autoridades de Invest-H, el proyecto se realizó con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero no se sabe de nuevos financiamientos.



Se consultó si Invest-H utilizó el dinero que estaba destinado para la autopista en atender la pandemia por covid-19, pero las autoridades no contestaron.



El conductor José Ricardo Rodas preguntó si se va a terminar la carretera porque los carros se destruyen por los enormes baches, fallas y falta de señalización.

Algunos jóvenes se encuentran en los puntos más dañados de la carretera al oriente del país para "reparar" con tierra los enormes hoyos que hay. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO.







De acuerdo con las autoridades de Invest-H, la reconstrucción de la vía se hizo en tres tramos: tramo I, que va desde Tegucigalpa hasta el sector de Zamorano.



En este espacio de carretera hay 32.30 kilómetros, que solo han sido bacheos, con capas de asfalto que rápidamente se dañan y no hicieron una solución definitiva.



Para el caso, por la posta de Villa Vieja se hizo una especie de mediana, pero se ve abandonada y pocos metros más adelante hay enormes baches.



En el kilómetro 17, por el sector conocido como “Las atoleras”, antes de bajar por el sector de Uyuca, todavía persiste una enorme falla que partió la calzada.



Los carros livianos pasan con cuidado para no irse a la hondonada y sufrir un accidente debido a la enorme grieta, mientras que las rastras y camiones deben esperar porque ocupan todo el carril.



“Están mejores las calles de tierra que van para la frontera que esta, son unos hoyos enormes desde el Zamorano hasta Ojo de Agua”, declaró a EL HERALDO Plus Noel Paz, conductor de un camión que se había quedado varado desde la madrugada.

Accidentes

“Esta carretera no tiene señalización ni alumbrado público, nosotros nos quedamos botados desde la madrugada en medio de la nada”, contó el trasnochado conductor.



En la carretera es normal ver rastras accidentadas debido al mal estado de la vía, carros con las llantas estalladas y la dirección destruida, todo por culpa del mal estado de la autovía.



El tramo II que va desde Zamorano a Neteapa, que comprende un total de 29.70 kilómetros, la mayor parte está completamente destruida, sobre todo de Ojo de Agua al desvío de Morocelí.



“Hace como diez años estamos tapando baches, nosotros emparejamos todo esto, porque el gobierno no ha hecho nada”, expresó Elmer Triminio mientras echaba tierra a un enorme agujero que abarca los dos carriles.

El tramo III, según las autoridades de Invest-H, está entre Neteapa y Danlí, con un total de 29.796 kilómetros, es decir, que se pasa por La Tolva, Jacaleapa, hasta llegar 2.6 kilómetros antes de Danlí.



La mayor parte de los kilómetros de Neteapa a Danlí son con concreto hidráulico, bien señalizados, en algunos sectores se construyeron tres carriles, es decir, está en optimas condiciones.



Estos son los 34.92 kilómetros donde se invirtieron más de 770 millones de lempiras, como lo evidenció EL HERALDO Plus por medio de los contratos pagados a una empresa constructora.

Los conductores deben tener mucho cuidado para no caer en uno de estos enormes baches. Foto: Marvin Salgado | EL HERALDO.







A los habitantes de la ciudad de las colinas les indigna que la carretera de concreto hidráulico no llegó hasta el final.



No se construyeron 2.6 kilómetros antes de arribar a Danlí, los que cuando llueve se deterioran pese a que las autoridades hacen trabajo de bacheo, pero la promesa era que les iban a terminar la carretera.



“Que barbaridad lo que hicieron con nosotros, solo nos engañaron con un pedacito de la carretera, pero la mayor parte está destruida, nos prometieron que la iban a hacer toda”, expresó Mario Alfaro, un conductor de camión.



“Uno no sabe si es que se robaron el dinero o el proyecto va a quedar abandonado o si tienen planeado seguir”, declaró a EL HERALDO Plus.



Desde Danlí para el sector de El Paraíso y Las Manos, Nicaragua, la carretera no está dentro del plan de reconstrucción con concreto hidráulico.

José Antonio Acevedo Pérez, conductor de Nicaragua, declaró a EL HERALDO Plus que desde Las Manos hasta salir de Danlí la carretera está en mal estado, luego sí esta bien, pero al llegar al Ojo de Agua se vuelve a desbaratar.



“Esto nos perjudica porque en primero lugar se deterioran las máquinas, no se avanza rápido y además golpea al conductor”, declaró.



Aseguró que al pasar la frontera de Las Manos a Managua son 250 kilómetros por una carretera en buen estado, solo a dos carriles y 22 kilómetros antes de llegar a Managua es a cuatro carriles y no pagan peaje. El trabajador del volante consideró que deberían mejorar el acceso a la capital, ya que entre Villa Vieja y Villanueva se forma tráfico y hay desorden.

