En siete zonas del país ya no instalarán los puentes Bailey, no resultaron aptas

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Amparados en la emergencia por los huracanes Eta y Iota, Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) compró puentes Bailey para 20 zonas del país, pero siete de estas no reúnen las condiciones que permitan instalar las estructuras modulares, según las autoridades.



La apresurada compra dejó una inversión de 137 millones de lempiras, apenas tres puentes instalados y funcionando, uno en proceso, nueve en planificación y siete descartados.



La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció, además, que las empresas encargadas de la instalación fueron contratadas de manera directa -amparados en el decreto de emergencia por los huracanes- y no han cumplido con los tiempos de entrega previamente definidos.



Sumado a esto se realizaron modificaciones a contratos con empresas constructoras para añadirles la instalación de los puentes Bailey y simplemente desembolsar los pagos.

En el Primer Batallón de Ingenieros están agarrando polvo cinco puentes Bailey. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo





Las zonas que no reúnen las condiciones para instalarles puentes Bailey son: Yarula, La Paz; Juan Francisco Bulnes, Gracias a Dios; Santa Rita, Copán; e Iriona, Colón, donde se pretendió unir unas piezas de otro puente que ya estaba pero no fueron compatibles.



Mención especial para la comunidad de Botija, Cortés, donde iban a instalar un puente Bailey, pero ante los atrasos cuando llegaron a ponerlo ya habían resuelto el problema.



Invest-H reconoció todas las inconsistencias publicadas durante la semana por EL HERALDO Plus y exteriorizó que un tercer puente Bailey será entregado antes de terminar el año y los restantes estarán listos para el primer trimestre del próximo año.

Desorden

Durante la emergencia por los huracanes Eta y Iota el año pasado, al menos 20 zonas del país resultaron incomunicadas por caídas de puentes.



Inmediatamente, a ojo de buen cubero, con un análisis veloz, Invest-H calculó que necesitaba 620 metros lineales de estructuras modulares tipo Bailey para solucionar los inconvenientes.



Pagó por los puentes 137 millones de lempiras y con algunos atrasos las piezas llegaron, pero al decidir comenzar a instalarlas se dieron cuenta que algunas de las zonas no reúnen las condiciones para poder ubicar un puente Bailey, a partir de allí los atrasos no se han detenido.

Los inconvenientes vienen desde condiciones del sitio, malos cálculos, tamaños no adecuados de los puentes, piezas no compatibles, hasta en una zona donde se les adelantó un alcalde y ya mandó a construir otro puente.



Esa falta de estudio previo en las zonas ocasionó que ahora siete municipios del país hayan sido descartados para instalarles puentes Bailey.



La irresponsabilidad llegó al punto que cinco puentes Bailey están agarrando polvo en el Primer Batallón de Infantería en Siguatepeque, Comayagua, y dos que habían sido enviados a municipios los tengan que remover de la calle mientras deciden dónde los van a poner.



Respecto a los atrasos en la instalación de los que fueron escogidos, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus evidenció que se realizaron cuatro contrataciones directas con el mismo número de empresas.

En Ojos de Agua, Comayagua, las personas usan un puente hamaca. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo



Contrataciones

El primer contrato, según informó Invest-H, recayó sobre el consorcio Dinámica, a quien se le pagó para instalar seis puentes Bailey, distribuidos en Cedros, Francisco Morazán (2); El Negrito, Yoro (1); Río Lindo, Cortés (1); Puerto Cortés, Cortés (1); y Arizona, Atlántida (1).



A la fecha la empresa solo entregó dos puentes y existe un atraso de dos meses en el resto.



Un puente ya se descartó porque en la zona de Botija, Puerto Cortés, el alcalde ya lo mandó a construir por sus propios medios.

Mientras que en El Negrito, Yoro, tienen que hacer cambios de diseño, pues el puente conectará un bulevar de dos carriles y el Bailey es de una sola vía, por lo que se plantean poner dos estructuras a la par.



Mientras se toman esas decisiones, las personas se las ingenian para cruzar por el puente caído y los vehículos por una calle improvisada.



El que está próximo a ser entregado es el de Arizona, Atlántida, pero sin una fecha estipulada; la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus verificó los trabajos en la zona.

Para la instalación de los demás puentes Bailey, Invest-H decidió realizar una negociación diferente: contrató tres empresas que ya tenían proyectos con ellos y les adhirió a sus contratos la instalación de las unidades modulares, pactaron el precio y les pagó por sus servicios.



Todas las empresas contratadas están atrasadas en las entregas sin que se hayan tomado cartas en el asunto, constató EL HERALDO Plus.



A la empresa Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. de C.V. (Sermaco), se le contrató para la instalación de cinco puentes, pero solo ha entregado uno, ubicado en Santa Fe, Ocotepeque.

Están pendiente con uno en Arizona, Atlántida; dos en Sonaguera, Colón; y uno en el municipio de Trojes, El Paraíso, pero en ninguno de ellos hay una fecha estipulada de entrega, por lo que hay incumplimiento en los contratos pactados.



A la empresa Cordon’s Heavy Equipment, Invest-H informó que le adjudicó los puentes de Tencoa, Santa Bárbara; Omoa, Cortés; y otros dos en El Negrito, Yoro, no obstante, en ninguno existen avances de construcción, por lo que los pobladores dudan que los instalen.



Por último, el puente Bailey de San Francisco de Becerra, Olancho, se le encomendó a Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. de C.V. (Coinpro) y tampoco lo ha empezado.



Ninguno de estos puentes han sido instalados, es más, en los sitios aún están botadas las estructuras que se cayeron durante la emergencia por Eta y Iota.

En El Negrito, Yoro, el puente Bailey está abandonado en la calle. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo

En El Negrito, Yoro, el puente Bailey está abandonado en la calle. Foto: Jhony Magallanes/El Heraldo