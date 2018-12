Politizaron proyecto de irrigación en valle de Jamastrán

Redacción

DANLÍ, HONDURAS.- “El proyecto de irrigación en el valle de Jamastrán no arranca porque los políticos del departamento de El Paraíso metieron las manos”.



Esa es la aseveración del ingeniero Javier Rodríguez, jefe del departamento de Riego y Drenaje, adscrito a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), de la regional de Danlí.

“El ansiado proyecto es para los productores de diversos cultivos, desde un principio los máximos dirigentes de los partidos políticos utilizaron el tema del proyecto para captar votos”, denunció el funcionario de la SAG.



“Desde que se gestó el proyecto había hasta pleitos para ver quiénes era los propulsores y se les olvidó que es con una meta técnica del gobierno y específicamente de la SAG”, detalló.

“Lamentablemente en el momento de su ejecución, muchos políticos quisieron tomar la hegemonía, quisieron tomarlo como si ellos eran los impulsores y había personas de los partidos Libre, Liberal y Nacional”, reprochó.



“Fue gente que optó a cargos de elección popular en las pasadas elecciones y eso es lamentable”, enfatizó.



“Este es un proyecto que no arranca, un proyecto que no inicia, precisamente porque en todo momento le quisieron dar un matiz político y fue mal manejado por gente que no tiene ni el mínimo conocimiento de lo que es un sistema de irrigación”, detalló Reyes.



En relación al personal que desarrolla el proyecto, el cual se encuentra en el abandono, explicó que “muchos de ellos son ingenieros, pero no tienen la formación en riego y nunca la han tenido”.

El especialista de la SAG dio a conocer que en el valle de Jamastrán existen cinco acuiferos que son las quebradas El águila, El Chaparral, El Porvenir, El Zarzal y Los Lara, mismos que son suficientes para desarrollar el proyecto de irrigación.



En un inicio se dio a conocer que el proyecto de irrigación sería de 5,200 manzanas para el cultivo de diversos productos. Sin embargo, en los últimos años se habla de una reducción de más de mil manzanas debido a que no hay suficiente agua.

El proyecto de irrigación fue adjudicado en septiembre de 2015 para que en el 2018 se abrieran las válvulas de irrigación en los cultivos, a un costo de 26.5 millones de dólares, financiado por el gobierno de Honduras con un préstamo con el Exim Bank de la India para ejecutar la obra.



EL HERALDO trató de comunicarse vía teléfono con funcionarios de la SAG, pero no contestaron las llamadas ni los mensajes.