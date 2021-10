Presidente de la SIP: Fue un semestre desastroso en materia de libertad de prensa

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.-El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, inauguró la 77 Asamblea General con un contundente mensaje en el que destacó que los últimos seis meses la libertad de prensa se ha visto sumanente violentada.



Canahuati, acompañado de la presidente de la Agencia Efe, Gabriela Cañas, y del expresidente de la SIP, Danilo Arbila, declaró abierta esta reunión de cuatro días en formato virtual y se refirió al cierre de dos medios “emblemáticos” por parte de gobiernos en connivencia con la justicia: El Nacional, de Caracas, y La Prensa, de Managua.



“Lamentablemente este fue un semestre desastroso en materia de libertad de prensa, en especial, debido a la injerencia del poder político sobre los aparatos de justicia. Dos diarios emblemáticos y socios de la SIP, El Nacional, de Venezuela, y La Prensa, de Nicaragua, fueron confiscados y expropiados por sus gobiernos”, inició el empresario.



Argumentó que "su delito fue practicar periodismo independiente. El Nacional era uno de los pocos periódicos independientes que quedaban en Venezuela y el último de los 115 medios que cerró Nicolás Maduro desde que asumió en 2013”.



“Por suerte, para el público venezolano y nicaragüense, ambos diarios, aunque con muchas dificultades económicas y logísticas, continúan su labor en forma digital. Dije que fue desastroso el semestre porque es la primera vez que dos vicepresidentes de nuestra Comisión de Libertad de Prensa e Información fueron apresados: Henry Constantín, de La Hora de Cuba, por reportar sobre la protesta social a favor de libertad el 11 de julio, y Juan Lorenzo Holmann, de La Prensa, de Nicaragua, que sin debido proceso y bajo cargos de lavado dinero permanece preso desde hace más de 60 días”, ejemplificó.

Además, Canahuati, expresó su pesar al recordar que fueron asesinados nueve periodistas en México, Haití, Brasil y Colombia.



Apuntó que “más de una treintena se fueron al exilio porque los persiguieron los poderes totalitarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Muchos otros periodistas fueron detenidos, demorados y acosados por las fuerzas de seguridad y jueces inescrupulosos”.



“Puedo decir que estamos orgullosos que hayan premiado a María Ressa, de Filipinas, y Dimitri Muratov, de Rusia, con el Premio Nobel de la Paz. Bien como lo han dicho ellos, tanto por el acoso político y judicial como por el asesinato de algunos de sus colegas, este premio también les corresponde a periodistas de nuestros países”, dijo el presidente de la SIP.



Por otro lado, recordó que en estos meses han habido dos bajas importantes en la institución: Scott Schurz, presidente honorario que falleció el 24 de mayo y Jaime Chamorro, quien murió el 29 de julio, ambos dedicaron gran parte de su vida a apoyar las causas de la libertad de prensa y la democracia en las Américas y el mundo.



Durante su intervención, el presidente de la SIP pidió un minuto de silencio para rendir tributo a los periodistas que han fallecido a causa del covid-19 en el mundo.



Canahuati hizo hincapié en diferentes aristas a abordar durante la asamblea, tal es el caso de los atropellos a la libertad de prensa, propuestas de leyes que afectarán a la prensa y el reclamo para mayor acceso a la información pública.



Estos temas serán analizados próximamente cuando se presente el ranking de libertad de prensa por países y que se desprende del Índice de Chapultepec. Asimismo, se dará a conocer por qué Cuba, Nicaragua y Venezuela están al fondo de la tabla, y cómo Uruguay, Costa Rica y Chile son los países con mayor nivel de libertad de expresión en América.



“Si bien los resultados en las antípodas del Índice son predecibles, nos sorprenderemos sobre las posiciones y cambios que se viven en países como Argentina, Brasil, Perú o República Dominicana. Medir la libertad de prensa y denunciar las violaciones es la savia que ha corrido por las venas de esta institución en sus 80 años de vida, por eso me enorgullece comentarles que estamos creando una nueva herramienta de medición a través de inteligencia artificial, la cual nos permitirá monitorear el clima de libertad de prensa en tiempo real y ponerlo en contexto”, informó Canahuati.



“Nuestro pedido no es arbitrario ni caprichoso, las plataformas digitales ganan mucho dinero a través de publicidad que vehiculizan para distribuir los contenidos noticiosos que ofrecen en forma gratuita. Entendemos que varias plataformas como Google ofrecen programas de pago de contenido a los medios, pero estos todavía no son adecuados, universales ni plurales”, acotó.



Además consideró que las plataformas no están siendo “transparentes” en materia de publicidad, sobre sus ingresos y algoritmos, lo que pone en seria desventaja a los medios de comunicación.



“Estamos seguros que las plataformas digitales entenderán que, en parte, son responsables de la fragilidad de la industria de medios y que no puede haber verdadera democracia sin medios sustentables”, concluyó.