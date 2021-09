JOH en la cumbre de la Celac: "Los narcotraficantes sabían que iríamos tras ellos"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, compareció este sábado ante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la cual se celebra en el Palacio Presidencial de México.



Durante su participación, el mandatario hondureño resaltó que los problemas que la región latinoamericana enfrenta son similares, por lo que llamó a seguir uniendo esfuerzos para afrontar cada uno de ellos y ser solidarios con las demás naciones, sobre todo en escenarios como el covid-19, donde países como Honduras se vieron beneficiados por las donaciones de gobiernos y pueblos hermanos.

También instó a seguir luchado para contrarrestar el cambio climático e invertir en prevención ante los fenómenos naturales derivados de esta problemática.

De igual forma, destacó que la lucha contra el narcotráfico debe ser constante y detalló que algunas acciones emprendidas durante su gestión han logrado reducir los índices de violencia causados por el tráfico de estupefacientes por suelo nacional, mencionando que los narcotraficantes tuvieron que entregarse ante las autoridades estadounidenses por la persecución de su gobierno.

LEA TAMBIÉN: Dilatado el juicio contra la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo



Y además, aprovechó para desmentir sus supuestos vínculos con el crimen organizado, luego de haber sido señalado en testimonios de los diferentes procesos judiciales contra capos de la droga hondureños que actualmente se encuentran colaborando con la justicia de Estados Unidos.



"Es un hecho que desde la cárcel están mintiendo a la corte de Estados Unidos. No es solo que las grabaciones de la DEA proporcionen pruebas irrefutables y contemporáneas de que no tenían ningún trato, lo que en sí demuestra que su testimonio es falso, lo que es igual de importante es que las grabaciones demuestran una escena dramática", comenzó diciendo Hernández.



Asimismo, el presidente Hernández destacó que en una de las grabaciones en poder de la agencia antidrogas estadounidense, los cabecillas del narcotráfico mencionaban que él no era una persona con la que pudieran hacer tratos luego de haber sido electo para ejercer el cargo por primera vez en el 2014.



"Estas grabaciones de la DEA revelan la realidad, que los narcotraficantes estaban frustrados por su incapacidad de acercarse, en aquel momento lo decían al candidato Juan Orlando Hernández, quejándose repetidamente entre ellos de que yo no era alguien con quien pudieran tratar y que era arisco, bien arisco, súper arisco. Hasta discutieron asesinarme, ahí está en las grabaciones".



El mandatario señaló que todas las personas que fueron participes de esa conversación actualmente se encuentran guardando prisión en los Estados Unidos, por lo que a su criterio lo único que les queda es "comparecer ante el Tribunal y brindar falsos testimonios".



"Lo único que les queda por hacer ahora es comparecer ante los tribunales, esposados, dando falsos testimonios, esperando ser recompensados por sus mentiras o al menos, tener la satisfacción de vengarse", agregó Hernández.