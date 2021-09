Yuri Mora, el hondureño que vivió en carne propia el atentado del 11-S en EEUU

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las alarmas comenzaron a sonar y de pronto, aquella mañana que prometía tranquilidad, se convirtió en un escenario de catástrofe y dolor. Ese martes se apagaron casi 3,000 vidas inocentes que ni siquiera llegaron a saber el porqué de su trágico final.

Minutos antes, exactamente a las 8:00 de la mañana, todo parecía muy normal en la imponente ciudad de Washington D.C., capital de los Estados Unidos. El hondureño y periodista Yuri Mora se disponía a ingresar a la Casa Blanca, en compañía de su camarógrafo Luis Ponce. Pero, ambos no se esperaban lo que estaba por venir.

"Parece que no son 20 años los que han pasado ya", dijo a EL HERALDO Mora, recordando aquel fatídico 11 de septiembre de 2001.

Un grupo de terroristas de al Qaeda, 19 yihadistas en total, abordaron cuatro aviones comerciales en Boston, Newark y Washington. ¿Su objetivo? Impactar contra las Torres Gemelas en Nueva York, el Pentágono y la Casa Blanca, en la capital estadounidense.

"Yo estaba haciendo un trabajo para el noticiero Abriendo Brecha, con la comunidad hondureña en Washington", comenzó relatando Mora.

"Ese día habíamos acordado con el periodista Jacobo Goldstein, quien era el corresponsal en la Casa Blanca de varios medios de comunicación, de vernos en el portón de entrada a la sala de prensa de la Casa Blanca", agregó. "Él llegó puntual. Yo estaba con mi camarógrafo y cuando entramos vimos en el televisor que había impactado ya el primer avión en una de las Torres Gemelas en Nueva York", recordó el entonces reportero.

Eran las 8:46 a.m., el vuelo 11 de American Airlines, secuestrado por cinco terroristas, había impactado contra el edificio norte de las Torres Gemelas, entre los pisos 93 y 96. Ambas con 115 metros de altura. Los 87 pasajeros y tripulantes fallecieron al instante, al igual que centenares de personas.

"En ese momento había una incertitumbre por no saber qué estaba pasando, si era un accidente lo que había sucedido exactamente, y en eso estábamos cuando iba ya otro avión pegando en la segunda torre. Ahí se empezó a mencionar que eso era un atentado terrorista", rememoró el jefe de comunicaciones del Ministerio Público (MP).

Las autoridades confirmaron que, para las 9:03 a.m., un segundo avión de United Airlines se acababa de estrellar con sus 60 pasajeros y tripulantes en la torre sur del World Trade Center (WTC). Los pisos del 77 al 85 se convirtieron en una nube de cenizas.

Posteriormente, "justo cuando estamos asimilando todavía el segundo impacto de la torre gemela, escuchamos el estruendo a pocos kilómetros de la Casa Blanca y, era el tercer avión que se había estrellado contra el Pentágono. El vuelo 77 de American Airlines, con cinco yihadistas a bordo, había impactado contra la fachada oeste de la sede del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Eran las 10:15 a.m. Sus 59 pasajeros y tripulantes murieron".

"Ahí sí entramos en pánico al ver lo que estaba sucediendo", aseguró el hondureño.

Evacuación

Tras la alerta del atentado islamista, el personal de seguridad de la Casa Blanca inició un protocolo de evacuación, entre gritos, pánico y desconcierto de todos los presentes.

Empezaron "a evacuar a todas las personas, hablando de periodistas, cocineros, servicio de limpieza, administración... todos los funcionarios de la Casa Blanca para afuera", indicó Mora durante la entrevista concedida a este rotativo.

Una alarma comenzó a sonar y los policías se dirigieron a tocar todas las puertas, gritaban que debían abandonar las instalaciones lo antes posible. Prácticamente, corriendo. "Se suponía que el cuarto avión iba a estrellarse a la Casa Blanca en ese momento".

"Todo mundo salió corriendo, se escuchaban gritos de la seguridad que nos decía que abandonáramos la Casa Blanca de inmediato, que nos saliéramos. Y ese personal que por lo general anda con pistolas, ya todos -en ese momento- andaban con ametralladoras. Se sentía un ambiente de guerra. Todo el mundo estaba corriendo, desesperados", evocó Mora.

Seguidamente, añadió que "nosotros obviamente seguimos las instrucciones de la policía y nos salimos junto con los otros periodistas que estaban ahí, pero era un caos en los pasillos, en las carreteras, en todo alrededor, porque nos estaban evacuando de la Casa Blanca (nunca había sucedido algo de esa magnitud) y no sabíamos exactamente qué era lo que sucedía. En ese momento, desconocíamos que había un cuarto avión que supuestamente se dirigía para Washington. Solo nos sacaron".

A las 10:03 a.m., el último avión secuestrado (el vuelo 93 de United Airlines) se había estrellado contra una colina de la comunidad de Shanksville, en Pensilvania. Los pasajeros decidieron sublevarse y asaltar la cabina, tomada por cuatro yihadistas.

"Uno se llena de nervios, de preocupaciones, de no saber qué está pasando e ir asimilando ese momento. Ver cómo uno se pone a salvo de algo que pudiera suceder", confesó el periodista.

Impresiones

A pesar de haber sido una de las experiencias más difíciles y desafiantes de su vida, Yuri Mora aseveró a EL HERALDO que no temió por su vida. "Uno no piensa que puede morir, pero sí que algo está pasando y que puede ser peligroso".

Una vez fuera de la Casa Blanca y con "esa adrenalina que uno tiene siempre como reportero", decidieron ambos hondureños documentar y filmar todo lo que ocurría a su alrededor.

"Nos fuimos a apostar a una esquina junto a Jacobo y Luis. La ciudad era un caos, no había transporte, no había metro, el sistema telefónico estaba colapsado, era difícil tener comunicación. Básicamente no hallábamos qué hacer", indicó.

Sin embargo, "estaba reciente el avión que había caído en el Pentágono". Entonces, buscamos la posibilidad de ir hacia el edificio y "saber lo que estaba sucediendo ahí para poder reportar al noticiero Abriendo Brecha vía teléfono (porque no había otra forma de hacerlo en ese momento) y eso fue justamente lo que hicimos".

Mora explicó que al llegar al Pentágono todavía se podía observar el humo saliendo de sus paredes. Habían cuerpos de socorro, ambulancias y bomberos, ya la zona había sido restringida.

"A la prensa no la dejaban acercarse hasta cierta distancia...Desde ahí hicimos las tomas y vimos lo que estaba sucediendo. (También) recogimos un par de impresiones de los periodistas de televisión latina para que opinaran un poco sobre cómo estaban viviendo ellos lo que sucedía específicamente", apuntó el hondureño

Diez días 'encerrados'

Caída la noche del 9/11, ambos compañeros -Yuri y Luis- regresaron a su cuarto de hotel, con la esperanza de regresar muy pronto, sanos y salvos, a su tierra Honduras.

"Por la noche sí empezamos a sentir un poco de temor porque la ciudad prácticamente estaba (cerrada). No había nadie en la calle", indicó el vocero del MP.

En cuanto a la interrogante de cómo reaccionó su familia, respondió: "Mi familia se preocupó al principio porque cuando sucedieron los atentados ellos sabían que yo estaría en la Casa Blanca. No pude comunicarme hasta que hablé al noticiero por la noche, tenía un poco de incertidumbre de cómo avisarles porque en ese tiempo los teléfonos celulares no eran tan frecuentes y mucho menos si uno viajaba a otro país", reconoció.

A renglón seguido manifestó que sus parientes conocieron noticias suyas gracias a una llamada hecha a Abriendo Brecha. "Se dieron cuenta que había estado ahí, que había sido parte de lo sucedido en la Casa Blanca, pero que obviamente estaba trabajando e informando de lo que había sucedido".

Debido al estado de calamidad y emergencia, el gobierno estadounidense cerró totalmente su espacio aéreo a las 12:16 horas. "Para salir de Estados Unidos nos tardamos diez días... no habían vuelos y tuvimos que ir a la ciudad de Baltimore. Llegamos en la madruga e hicimos una fila como de cuatro horas porque estaban estrictos los controles en los aeropuertos. Revisaban de pies a cabeza a las personas, revisaban todo el equipaje, era una fila interminable", ahondó el periodista.

Histórico e impresionante

Ese fatal martes, que quedó albergado en el recuerdo y memoria para la posteridad, fallecieron un total de 2,753 personas en Nueva York, 189 más en el Pentágono y 40 en la localidad de Shanksville.

Fue "impresionante. Lo marca a uno como periodista para toda la vida. De haber estado en ese momento tan histórico, tan doloroso, tan increíble, no solo para los Estados Unidos, sino que para la humanidad", precisó el profesional.

Empero, aseveró que nunca sufrió de ningún episodio postraumático. No obstante, "cada vez que pasó por el control de seguridad de un aeropuerto, lo primero que viene a mi casa es: 'Esto es a raíz del 11 de septiembre, esto es lo que nos dejó'. O sea, más sistemas de seguridad, más paranoia en los aviones y aeropuertos. Obviamente, es un antes y un después".

Ya han pasado 20 años del ataque terrorista a las Torres Gemelas y el Pentágono, pero al conmemorarse cada 11 de septiembre, "viene siempre a mi mente lo que viví y pasé, cómo cambió el mundo", subrayó.

¿Obtuvo alguna enseñanza a raíz de este evento luctuoso? "Sí. Uno, es doloroso ver cómo en regiones del mundo hay tanto odio como para hacer algo tan grave y que enlute a tantas familias. Dos, la fragilidad del ser humano ante algo como estos atentados que pueden quitarle la vida a cualquiera y que ni siquiera se van a dar cuenta del porqué fue. Tres, como periodistas nos toca informar, pero, de repente, también somos parte de las víctimas cuando hay este tipo de tragedias", concluyó compartiendo Mora a través de la llamada telefónica.

