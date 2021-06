Río Patuca se seca e impide navegar con personas y alimentos

En varias partes del río Patuca no hay suficiente agua para navegar. Foto: El Heraldo

OLANCHO, HONDURAS.- El caudal del río Patuca se está secando y esto dificulta la utilización de cayucos y lanchas para el traslado de personas, alimentos y productos comerciales de un centenar de comunidades rurales de Patuca, Olancho.

Desde hace varias semanas, las personas que intentan cruzar el río con productos y alimentos deben bajarse de los cayucos y lanchas para empujarlas debido a que se quedan atoradas en la tierra ante la falta de caudal.

El problema es atribuido a la retención de agua que se hace en la parte alta para llenar el lago de la represa Patuca III, que en enero comenzó a generar los primeros 60 megas de energía para Olancho.

Sin embargo, la operación del embalse está generando algunos inconvenientes en la parte baja del río Patuca.

A pobladores se les dificulta transportar alimentos y productos. Foto: El Heraldo

Perjudicados

Alrededor de unas 20 mil personas de Patuca que viven en la ribera de este río y están siendo perjudicadas al no poder navegar por las aguas para trasladar al centro urbano el queso, maíz, frijoles, cacao café, entre otros productos.

“El problema es que están llenando el lago de la represa y trancaron las compuertas y ahora no se puede navegar por el río porque está seco y no se puede sacar la producción y no tenemos calles alternas para salir, como en su momento se pidió a la ENEE para evitar este tipo de problemas”, declaró Miguel Navarro, presidente de la Asociación de Afectados de Patuca III.

Según Navarro, el daño por la falta de agua en el afluente natural se extiende hasta Gracias a Dios. Patuca III tiene una capacidad de 104 megavatios de energía, producidos por dos turbinas de 52 megas cada una, suficiente para dotar de energía al departamento. En Juticalpa y Catacamas se instalaron 43 kilómetros de línea de transmisión de 230 Kilovoltios (KV), desde el embalse hacia la subestación en Guaimaca, Francisco Morazán, para mejorar el suministro de energía.

