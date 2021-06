Siete sencillos pasos para solicitar un permiso de construcción  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La tecnología ha ido avanzando en los últimos años, sin embargo, la pandemia del covid-19 obligó a la población hondureña a realizar comunicaciones, transacciones y trámites en línea.



La modalidad virtual, al parecer, llegó para quedarse. En ese sentido, los capitalinos, con el afán de no salir de sus casas por miedo al contagio, buscan alternativas desde un dispositivo móvil o una computadora.



¿Pensó alguna vez en solicitar un permiso de construcción en línea? Cualquiera que sea su respuesta, el procedimiento es una realidad. Para ello, EL HERALDO le muestra los pasos que debe seguir:



Pasos:



1. Ingrese al sitio web www.amdc.hn

2. Seleccione el ícono de oficina virtual.

3. Registrarse para obtener una cuenta, así podrás realizar los trámites.

4. Una vez en el portal, seleccione la opción de permisos de construcción.

5. Llenar el formulario según sea la solicitud.

6. Agregue la documentación personal y el recibo de opago de bienes inmuebles. Así también las constancias, según la solicitud y el juego de planos.

7. Seleccione el tipo de permiso de construcción (licencia no simplificada y simplificada).

Tipos de permisos

El portal de la Gerencia de Control de la Construcción de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), explica que hay dos tipos de licencia: la simplificada y no simplificada.



La primera opción, autoriza la ejecución de obras como viviendas simplificadas con cubierta de lámina, losa, construcción de muro perimetral de ladrillo, cisterna a nivel de piso, cambio de fachada, cambio de techo de lámina por lámina, encementados de piso, remodelaciones no estructurales y obras complementarias.



Mientras que la segunda, autoriza una nueva construcción no contemplada en la categoría de construcción simplificada.



¿Qué documentos necesito?

1. Formulario F-01 con información completa (Descargarla en el sitio web www.amdc.hn).



2. Copia del documento de identidad y Solvencia Municipal del propietario.



3. RTN numérico del propietario o representante legal.



4. Acta de nombramiento de Representante Legal original o autenticada (si aplica).



5. Copia de Escritura pública del inmueble, sellada por el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil, Contrato de Promesa de Venta autenticada o constancia de legalización de tierras ante la AMDC.



6. Estado de Cuenta (Bienes Inmuebles) solvente de los últimos 5 años.



7. Comprobante de declaración de clave catastral, extendida por la Gerencia de Catastro de la AMDC (si aplica).



8. Si es arrendatario deberá presentar contrato de arrendamiento autenticado, el cual deberá tener la autorización expresa del propietario del inmueble para realizar el trámite y las mejoras al inmueble que se solicitan (si aplica).



Los anteriores requerimientos, son necesarios para tramitar la licencia simplificada. Para mayor información, la población puede contactarse al 2222-5328 y al 9718-9636.