Claman toque de queda durante fin de semana en Olancho para reducir un 50% los contagios

OLANCHO, HONDURAS.- La situación del covid-19 se agudiza cada vez más en el departamento de Olancho.



El alcalde municipal de Juticalpa, Huniberto Madrid, solicita las autoridades del Sistema Nacional de Riesgo (Sinager) implementar una ampliación del toque de queda en el departamento, ya que lo considera como una solución.

“Estamos solicitando al estado una excepción y que el toque de queda lo lográramos bajar hasta las 7:00 de la noche, porque a esa hora si vamos a limitar un poco la restricción de mucha ciudadanía”, aseguró.



La petición del edil es para que lo implementen en Olancho, de no acceder en todo el departamento, piden que sea exclusivo en el municipio, ya que buscan reducir el contagio en un 50 por ciento.



“Nosotros lo estamos solicitando, y que el toque de queda sea desde el sábado a partir de la 1:00 de la tarde y que finalice el lunes a las 5:00 de la tarde, o sea el fin de semana, la mitad del fin de semana, para que estemos recluidos en nuestras viviendas”, explicó.



Según Madrid, la aplicación de este extenso toque de queda, es con el fin de reducir el tiempo de contagio y contacto.

“Tenemos la seguridad que esa relación de contagio baja por lo menos un 50 por ciento, porque la gente no está expuesta. Además, si la gente acata las disposiciones sanitarias, en vez de que se contaminen 10 se van a contagiar cinco”, aseveró.



El alcalde aseguró que si no se logra bajar ese nivel de contagio, solicitará la circulación por dígito, pero en esta última no espera llegar Madrid por las consecuencias económicas.



Por su lado, el presidente de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), Carlos Cano, cree que “ha llegado el momento de que nos dejen a los alcaldes tomar algunas determinaciones, lógicamente no abusando de la autoridad, no parando la economía porque no nos podemos dar ese lujo, sin perjudicar a los negocios”.

SOS en Guata

Luis Alfredo Baquedano, alcalde de Guata, hizo desgarrador llamado a las autoridades de la Secretaría de Salud, por el incontrolable momento que viven por el coronavirus.

“Se han muerto 19 personas de covid, quiero que me echen la mano. A las autoridades locales, nacionales, por favor, aquí en el municipio la pandemia está terrible. Hoy falleció una regidora municipal (Amanda Figueroa)”, lamentó con su voz quebrantada.



El edil no cesa de solicitar ayuda, asegura que es una situación seria.



“Se nos está muriendo la gente por falta de atención, por falta de la mano amiga. Encarecidamente le pido a quien corresponda, no señalo culpables, lo quiero es que me ayuden, por favor. Este es un llamado de auxilio, es un SOS, para quien le interese el municipio de Guata y a quien tenga corazón limpio para atendernos y ayudarnos”, clamó en desesperación.





