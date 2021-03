Semana Santa, salvavidas del turismo hondureño

Carlos Girón Pineda

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Que Efraín Urrutia inaugurara un restaurante cerca del Caribe hondureño para esta Semana Santa representa una cadena de hechos: él espera que su emprendimiento produzca para mejorar la calidad de vida de su familia, para los veraneantes significa un lugar más para poder comer en el asueto y ambas ambiciones contribuyen con la economía nacional.

Aunque es consciente de que la existencia de su negocio depende de la afluencia de personas, reconoce que para poder tener éxito los protocolos de autocuidado son claves para contener la propagación del nuevo coronavirus.



Ante eso, su recomendación es clara: “Sí se puede salir a hacer turismo en este feriado de Semana Santa, siempre y cuando se cumpla estrictamente con las medidas de bioseguridad”.

VEA: Mapa: Si viajará a estos sitios turísticos, tenga mucha preocupación

Como Urrutia, el gobierno espera que el sector turismo, el más golpeado por la pandemia, pueda ponerse al menos de rodillas —después de estar postrado— tras la caída que produjo la paralización de actividades en 2020 por causa de la enfermedad que ha cobrado la vida de más de 4,500 personas en el país. Ese hecho, según autoridades del Turismo, dejó una pérdida de más de 35,000 millones de lempiras, pero esta Semana Mayor (la mejor temporada del año para este sector) sería el camino que lo conduciría a una mediana redención económica.

La Unidad de Datos de EL HERALDO examinó los comportamientos anuales de las movilizaciones y las derramas económicas de Semana Santa desde 2014 a 2020 para entender cómo la pandemia afectó a este sector, según cifras oficiales.

Los descubrimientos no son nada alentadores: de los 6,000 millones de lempiras (el número venía en picada) que dejó la Semana Santa en 2019, para 2020 no se recaudó nada por la pandemia. Los desplazamientos, en tanto, también fueron afectados: un año previo al coronavirus (2019) 3.6 millones de veraneantes, no obstante, al año siguiente nadie se movió por los confinamientos que fueron implementados en Honduras para contener al covid en uno de los momentos más álgidos.

En ese sentido, el subsecretario de Turismo, Selvin Barralaga, aseveró que el sector padece la crisis más grande de la historia que se produjo por la falta de actividades en 2020. “El hecho de que no hubo movimientos en Semana Santa, en las fiestas agostinas, en el feriado morazánico ni en las celebraciones de diciembre de manera regular, ha propiciados que este rubro esté en la cuerda floja, viviendo momentos críticos”, lamentó.

ADEMÁS: Color y tradición, las alfombras de aserrín que engalanan la Semana Santa (FOTOS)

Las cifras del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y de la Asociación de Pequeños y Medianos Hoteles de Honduras (APMHH) en poder de EL HERALDO aumentan todavía más la tensión en los protagonistas: se han perdido más de 110,000 empleos, la tasa de ocupación de los hoteles ronda apenas entre 10% y 20% y 250 hoteles de los 1,250 que existen cerraron operaciones en 2020 y lo que va de 2021.

“Estos hoteles que cerraron no volverán a abrir porque no pudieron recuperarse de la crisis, muchos de ellos están en venta por causa de que ni los costos de operaciones podían pagar”, dijo Roberto Oseguera, presidente de la APMHH.

Recuperación a medias

Para Elmis Cárdenas, presidente del Colegio de Economistas de Honduras (CEH), la derrama económica que podría percibirse en esta Semana Santa sería de unos 3,000 millones de lempiras, la mitad de lo que se obtuvo en 2019.

“En los años anteriores venía decreciendo la derrama económica, obviamente para este año se esperaría que eso baje a un 50% de lo que se hacía en años anteriores, sin embargo, eso será algo importante para este sector”, estimó.

El directivo de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras (Canaturh), Andrés Ehrler, por su parte, dijo que la Semana Santa 2021 permitirá que el turismo, pese a la crisis, todavía se mantenga en funciones. “Si en Honduras no hubiese Semana Santa este año lo que hubiese surgido en un cierre de empresas porque ya no podrían mantener las operaciones, lo que hubiese sido un tiro de gracia”, puntualizó.

“Es fundamental que este año haya turismo, es algo clave para empezar a recuperar este rubro que ha sido el más afectado por la pandemia del nuevo coronavirus”, agregó.

“Un feriado mortal”

El epidemiólogo Manuel Sierra dijo que el feriado de Semana Santa tuvo que haberse cancelado (como en 2020) porque las movilizaciones contribuirán a la expansión del coronavirus. “Para mí tuvo que haberse postergado o cancelarlo.

Si ya no aprendimos de las lecciones es el acabose para Honduras”, expresó el integrante de la plataforma “Todos contra el coronavirus”. Asimismo, recomendó que el asueto de la Semana Mayor tendría que haber hecho efectivo hasta que Honduras tuviese vacunado al 70% de la población contra el coronavirus.

+Para evitar aglomeraciones, dividirán en cuadrantes las playas de Roatán

“No es momento para andar haciendo turismo. Esto solo generará más contagios. El feriado se tuvo que dar cuando hayamos logrado la inmunidad en la población, cuando siete de cada diez hondureños hayan sido vacunados”, señaló.

Por su lado, el titular de la Región Metropolitana de Salud, Harry Bock, proyectó que el efecto de las vacaciones se podrá ver a mediados de abril, cuando los brotes de coronavirus comiencen a aparecer. “Es una responsabilidad de cada quien cuidarse durante ese asueto. Muchas personas creen que el virus ya no está o por lo menos así actúan”, opinó.

Postura oficial

Tanto la Secretaría de Salud como el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) recomendaron a la población quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus en el territorio nacional durante la Semana Santa.

Sin embargo, también exhortaron a las personas que se movilizarán en la Semana Mayor a cumplir estrictamente con los protocolos de autocuidado para reducir en la medida de lo posible las infecciones. “La recomendación principal es quedarse en casa”, dijo la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores.



La recomendación de Max González, titular de Sinager, fue muy similar: “Quedarse en casa”. Para la capitalina Emeli Sandoval, quien acostumbraba a viajar en estas fechas, la mejor opción para evitar el covid es permanecer con la burbuja de convivientes, algo que ella aplicará en este asueto para salvaguardar la salud del resto de su familia.

LEA ADEMÁS: Semana Santa 2021: estas son las medidas vigentes durante feriado



Claudia Ordóñez, una ciudadana que planea salir de viaje, no obstante, aseguró que basta con el uso de la mascarilla y evitar las aglomeraciones para poder movilizarse en el feriado sin riesgo de contraer coronavirus.



La suma de medidas de bioseguridad es lo único que reducirá las probabilidades de contagio: uso de mascarilla, distanciamiento físico de al menos dos metros, espacios con circulación de aire y la menor exposición posible, enfatizó Tito Alvarado, infectólogo involucrado en la gestión contra el covid.