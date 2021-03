Todas las vacunas reducen el 100% de las muertes por covid-19

Ricardo Sánchez Agüero

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La científica y vacunóloga hondureña María Elena Bottazzi llamó a la población a aplicarse la vacuna contra covid-19.

La decana asociada de la Escuela Nacional de Medicina Tropical, profesora de pediatría y codirectora del Centro de Desarrollo de Vacunas del Texas Children’s Hospital en Baylor College of Medicine en Houston, Texas, Estados Unidos, conversó con EL HERALDO, a continuación sus valoraciones:

A más de un año de pandemia, ¿de las cosas que ya se saben del virus cuáles resalta?

Sabemos que el virus está cambiando y que es muy probable que aún personas infectadas anteriormente pueden volverse a infectar. Sabemos exactamente cuál es el talón de Aquiles del virus que es la proteína Spike y un componente de esta proteína y por eso hemos logrado diseñar y producir vacunas que estamos viendo que son muy efectivas, por eso se pudo producir las vacunas muy rápido.

¿Por qué es el talón de Aquiles del virus esa proteína?

Porque esa es la proteína que el virus usa para poder entrar dentro de las células humanas y si usted la bloquea para que no logre acoplarse con nuestras células, el virus no puede entrar en nuestras células de los pulmones u otras células, entonces no se puede duplicar y no causa enfermedad.

¿Qué papel juegan las vacunas contra el covid-19?

Las vacunas preparan nuestro cuerpo para que reconozcan esa proteína Spike y la bloquee antes de que el virus logre entrar dentro de nuestras células.

Las vacunas protegen muy bien contra los síntomas clínicos, o sea, la severidad de la enfermedad por coronavirus.

Dentro de las cosas que se desconocen del virus, ¿cuáles enumera?

No sabemos si una persona estuvo infectado o si va a recibir la vacuna qué tanto tiempo puede estar protegido, por eso es que uno debe seguir usando la mascarilla y la distancia física, porque necesitamos primero que haya bastante gente vacunada para entender qué tanto nos protege con la enfermedad y qué tanto podemos combatir este virus. No sabemos si las vacunas pueden interrumpir que usted se infecte y puedan interrumpir que usted transmita el virus a otra persona.

¿Las personas tendrán que vacunarse cada año contra el coronavirus?

Todavía no sabemos si este virus se va a convertir en un virus estacional que va a seguir circulando cada año como el de la influenza o si vamos a lograr destruirlo para que ya no exista.

Es muy probable que todavía en los próximos años siga circulando este virus, por eso es que al principio vamos a tener que seguir usando prácticas de higiene, de distanciación y de uso de mascarilla.

¿Es probable que surjan más pandemias?

Históricamente ya hemos tenido tres brotes, epidemias y una pandemia con un virus de la familia de los coronavirus en menos de 15 años, eso indica que hay una gran posibilidad que vamos a seguir viendo posibles brotes, epidemias y ojalá que no pandemias causadas por las familias de los coronavirus, hay que prepararnos y esperar que van a ocurrir más.

¿Cómo debe ser la vacunación en Honduras?

Honduras está dentro de los países que siempre han resaltado por ser uno de los mejores países que logran grandes coberturas de vacunación en el área del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), o sea que ya tenemos la experiencia, pero la mayoría de las campañas de vacunación son pediátricas. Honduras tiene que usar esa estructura base y establecer maneras para poder tener acceso a esos sistemas pero dentro de los grupos adultos.

¿Qué confianza se debe tener en las vacunas que vendrán al país?



Primero hay que aclarar que no hay ninguna evidencia que ligue a la vacuna de AstraZeneca con esos casos de trombosis con el hecho de que hayan sido secuela de la vacunación.

Segundo hay que aclarar que hay ciertos lotes que están siendo ahorita evaluados pero no son los lotes que va a recibir Honduras.

Honduras va a recibir los lotes que están bajo el nombre de Covishield, que es producida en la India, y esos lotes han sido producidos con el sello de calidad que vienen de organizaciones regulatorias como la de Canadá, de Argentina y también la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ninguna agencia regulatoria ha restringido el uso de esta vacuna.

¿La población no debe tener miedo a vacunarse?

Todas las vacunas son efectivas y eficaces para proteger a la persona contra la enfermedad severa que causa este virus, reduce prácticamente el 100% de las muertes por este coronavirus y reduce la posibilidad de que usted sea hospitalizado y si es hospitalizado evita que usted ingrese a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Es muy probable que se infecte pero que tenga síntomas leves, reduce los casos severos.

