Xiomara Castro: "Mel" no aceptaría dinero o apoyo si vienen de sectores como el narcotráfico  

TEGUCIGALPA,HONDURAS.- Después de que Manuel Zelaya Rosales fuese mencionado en una corte de Estados Unidos supuestamente por recibir sobornos de narcotraficantes cuando fue presidente de Honduras, Xiomara Castro, su esposa, aseguró que esas declaraciones son falsas.



"Cuando Mel gana las elecciones (2006) hubo muchas presiones de muchos sectores para que Mel nombrara a ciertas personas", comenzó diciendo la precandidata, quien busca la candidatura por seis movimientos dentro de Libertad y Refundación (Libre).



La ex primera dama aseguró que el exmandatario siempre puso a personas "intachables" en los cargos públicos.



"Mel nunca aceptaría, bajo ningún punto, dinero, respaldo o apoyo si viene de sectores como el narcotráfico o vienen de sectores que han sido señalados por nuestra sociedad", aseveró.



"Como mujer me siento orgullosa y por eso estoy aquí con la frente en alto porque sé que tanto la trayectoria de Mel como la nuestra ha sido intachable y lo único que hemos hecho es acompañar al pueblo hondureño", indicó Castro, momentos antes de ejercer el sufragio.

Las declaraciones de Castro surgen horas después de que su esposo negara todo tipo de lazos con el narcotráfico.

La ex primera dama lo defendió y tildó de mentiras las acusaciones del exlíder del cartel de "Los Cachiros", Devis Leonel Rivera Maradiaga.



