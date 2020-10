Honduras: ¿Cómo disfrutar el feriado morazánico con responsabilidad?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Se acerca la Semana Morazánica -que por primera vez no hará honor a su nombre y se celebrará un mes después de la fecha en que se conmemora el nacimiento del paladín centroamericano- y con ella, la afluencia de muchos ciudadanos que se movilizarán para disfrutar el feriado.



Sin embargo, aunque se recomienda incentivar el turismo, la producción y todos los ámbitos de la economía nacional para afrontar de alguna manera el daño que ha generado la pandemia del covid-19, no podemos olvidar que la enfermadad sigue presente sumando hasta la fecha más de 2,000 muertes y más de 86,000 contagios.

Por ese motivo, a continuación detallamos algunas recomendaciones de bioseguridad que debe cumplir durante la semana del 3 al 7 de noviembre.

1. Reduzca la interacción

Aunque muchas familias hondureñas acostumbran viajar en grandes grupos cuando todos los integrantes coinciden en días libres, en esta ocasión, limitar el contacto es clave para evitar reproducir el virus.



Procure disfrutar su semana con las personas más cercanas, como su familia nuclear y su grupo de amigos más íntimos.

2. Evalúe los lugares que visitará

Aunque muchos sitios de recreación ofrecerán precios accesibles y garantizarán todas las medidas de bioseguridad, hay más factores que debe tener en consideración, por ejemplo: el tamaño del lugar, ya que debe contar con el espacio sufiente para guardar la distancia con otras personas.



Además, debe informarse sobre las condiciones en las que atienden al público, verifique si cuentan con desinfectantes, protección para los empleados, etc.

3. Infórmese sobre el sitio a visitar

Aunque las cifras de covid-19 en el país son bastante altas, no todos los municipios están siendo afectados de la misma forma, por ende, si usted planea visitar zonas que se encuentran en el primer grado de afectación según el mapa del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), es decir, con un alto índice de casos, debe extremar sus medidas de precaución.



De igual forma, si su meta es visitar uno de los municipios donde hay baja incidencia del virus, sea prudente, no haga cosas que pongan en riesgo su salud y la vida de los lugareños. Respete todas las medidas y sea responsable.

4. Evite el transporte público

Aunque las autoridades de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) dieron un plazo hasta el 30 de octubre para realizar la revisión física y mecánica de las unidades en las que se pretende viajar y además, advirtieron que no habrá permiso para que operen autobuses urbanos e interurbanos, si alguno quiere incumplir la ordenanza, no sea partícipe de las violaciones a las medidas vigentes, ya que al hacerlo, además de exponerse a un contagio masivo, se arriesga a ser requerido por la autoridad.

Los únicos vehículos autorizados son los particulars y los taxis, aunque siempre deben acudir a la respectiva verificación que se realiza en un plantel ubicado en la colonia Godoy de Comayagüela, en un horario de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, de igual forma hay lugares establecidos en San Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca.

5. No se atenga a los demás

Si usted planea salir para despejar su mente, para compartir con sus seres queridos, para conocer los hermosos lugares que Honduras tiene para ofrecer, para ayudar al sector turismo, o por otras razones, su deber es portar sus insumos de bioseguridad de forma correcta. Use mascarilla, careta, desinfectante, guarde la distancia recomendada y no olvide ninguna de las medidas que las autoridades y los médicos han dado a conocer desde hace siete meses.

Finalmente, si planea quedarse en casa, también es una decisión acertada, pero aún así, no baje la guardia, use sus implementos de protección cuando sea necesario y cuídese para no ser una más de las dolorosas cifras que se reportan a a diario por el letal brote viral.