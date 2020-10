Elvin Santos se une a un Yani Rosenthal que promete transformar Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El exaspirante presidencial y actual diputado del Congreso Nacional, Elvin Santos, se sumóeste viernes a las filas del movimiento del empresario hondureño Yani Rosenthal, quien buscará nuevamente ser el candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal de Honduras.



“Ha sido día de fiesta para Honduras y los liberales. A mí no me queda más que abrazar las iniciativas y apoyarlo con la humildad y entrega que me ha caracterizado a pesar de los embates y mentiras que me han hecho”, dijo Santos durante una reunión con líderes del partido rojiblanco.

Santos aplaudió el mensaje de unidad de Rosenthal, mismo que calificó como contundente y absolutamente preciso para que "el rencor y el odio que ha dividido al Partido Liberal sea extinguido".



Por su parte, Rosenthal manifestó que han recibido llamadas tanto del partido Nacional como de Libre para que siga con sus aspiraciones, además destacó que cada día más liberales se le han unido.



"Yo recibo cientos de mensajes a diario y una cosa interesante es que también recibo muchos mensajes de otros partidos de gente nacionalista, de Libre, que me dan ánimo de seguir adelante, que tienen una esperanza que este equipo y con este servidor para que pueda efectivamente lograr una transformación en el país y que efectivamente nosotros podamos sacar a todas estas fuerzas de la llanura".

El empresario aseguró que "si el país no está unido, si todos los hondureños no estamos enfocados hacia un mismo objetivo, si como decía un presidente liberal... no empujamos todos a la misma dirección, es imposible que este país prospere"



Rosenthal participó este viernes en un diálogo de unidad con líderes municipales y alcaldes del departamento de Francisco Morazán por la institución rojiblanca.

