Abogado constitucionalista: "Sesión de diputados de oposición no tiene validez"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, aseguró que la sesión extraordinaria convocada por los diputados de la oposición la tarde del miércoles para elegir una junta directiva paralela para abrogar el nuevo Código Penal, no tiene validez porque no existen las condiciones que respalden el acto.



"Yo felicito los esfuerzos que hace la oposición en ese experimento político de unirse y demostrar que pueden haber caminos de entendimiento para lograr enfrentar al partido de gobierno", comentó el letrado.



Sin embargo, agregó: "yo considero que esa reunión que hubo no reúne las condiciones necesarias para que se pueda establecer la validez de la misma como una sesión formal del Congreso Nacional de Honduras".



"Aquí el punto a analizar es ¿realmente había un impedimento legal para que esa sesión se pudiera llevar a cabo?, yo lo he analizado y veo que aquí no ha habido ningún impedimento legal", sostuvo, al mismo tiempo que se refirió al artículo 191 de la Constitución de la República que dice que cinco diputados pueden pedir una sesión extraordinaria del Congreso Nacional si hay un impedimento para la celebración de la misma, y aseguró que esta fue la justificación de la oposición.



Agregó: "inclusive, el artículo dice que en caso de impedimento se puede pedir que la sesión se celebre en cualquier otro lugar de la República y a mí me parece que ese impedimento es la causa fundamental para poder pedir una sesión extraordinaria".



"Es decir, que aquí los requisitos son dos: que lo pidan cinco diputados y en segundo lugar, que exista el impedimento y ese impedimento, repito, no existe ¿por qué razón?, porque el Congreso en ningún momento ha sido impedido de celebrar las sesiones", afirmó.



Barrientos explicó que estas sesiones solo caben en caso que el Congreso estuviera cerrado con tanquetas del Ejército, impidiendo el acceso de los diputados o que la Policía Nacional ponga un cerco de agentes.



"Pero ni la pandemia ha podido impedir la celebración de las sesiones porque es de público conocimiento que se han hecho sesiones de carácter virtual y así ya van más de cuatro sesiones virtuales", aseguró.

Denuncia por usurpación

Los apoderados legales del Congreso Nacional (CN) presentaron en las últimas horas una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra un grupo de congresistas opositores.



En el documento se solicita a los fiscales del Ministerio Público emitir un requerimiento fiscal contra los parlamentarios por los supuestos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y delitos contra la forma de gobierno.



La apoderada legal del Congreso, Karen Lorena Márquez, instó a la Fiscalía a "proceder a realizar cuantas diligencias investigativas sean necesarias para la constatación de los delitos denunciados y una vez finalizadas las diligencias investigativas, que la Fiscalía instructora proceda a presentar el correspondiente requerimiento fiscal en contra las personas individualizadas como responsables de los delitos".



El miércoles por la tarde, los parlamentarios Luis Redondo, Doris Gutiérrez, David Reyes y Tomás Ramírez convocaron a una reunión extraordinaria virtual del pleno de diputados para elegir a una junta directiva provisional.