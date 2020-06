Colapsadas áreas de pacientes Covid-19 en Hospital Escuela y Tórax

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el área para pacientes Covid-19 colapsada en su capacidad se encuentran el Hospital Escuela y el Instituto Nacional Cardiopulmonar (Hospital del Tórax), así lo dieron a conocer este miércoles las autoridades.

A través de conferencias de prensa, las autoridades del Hospital Escuela señalaron este día que "el área de Covid-19 está llena, hemos retenido a pacientes en la carpa, pero estamos tratando de movilizarlos a los otros hospitales que habían sido priorizados también para atender pacientes".

El Hospital Escuela está recibiendo entre cinco y 10 pacientes diarios, "si no lo frenados será una situación catastrófica", señaló Suyapa Molina, presidenta de la Junta Interventora del Hospital Escuela.

Mientras que en el Tórax "los equipos de personal que se han conseguido por gestiones particulares están cercanos a agotarse en una semana". "El gobierno ha proporcionado cantidades que han resultado absolutamente insuficientes para mantener la bioseguridad de los empleados del instituto, especialmente los que están en primera linea", aseguró Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Tórax.

Hospital Escuela con sala Covid-19 llena

"La Secretaría de Salud nos está apoyando para conseguir los recursos humanos necesarios para dar respuesta a los pacientes. Los recursos médicos especializados son escasos en el país y por esta razón nos hemos visto limitados en la adquisición de recursos que nos puedan apoyar", lamentó Molina.

La sala Covid-19 es altamente especializada y requiere tanto de equipo médico como de recurso humano e insumos, recalcó Molina. Habilitaron un espacio en el área de emergencia de cirugía para el manejo de pacientes de Covid-19 y Salud les dotó de 10 ventiladores mecánicos, monitores y bombas de infusión, pero ha sido insuficiente.

La doctora Molina solicitó a las autoridades que "los hospitales que han sido priorizados para pacientes Covid reciban apoyo, para que aumenten el número de camas disponibles".



Por su lado, el director del Hospital Escuela, el doctor Osmín Tovar, agregó que los hospitales San Felipe, María y el Tórax han trabajado con el Hospital Escuela de manera coordinada para mejorar el flujo de pacientes.

"Hay que apoyar a estos hospitales para que tengan todos los insumos necesarios y puedan dar respuesta, si no tienen el abastecimiento, ni insumos, ni personal, el Hospital Escuela tendrá que ver pacientes en carpa donde no tenemos espacio donde colocarlos", lamentó.



"Queremos que se habiliten espacios más amplios, con personas que tengan positividad y factores de riesgos, o que no tengan signos de gravedad pero que puedan ser colocados en grandes espacios como el Polideportivo, con el fin de descongestionar los hospitales grandes y quedarse con los pacientes que necesitan mayor atención por su condición", explicó.

Evidenciadas las necesidades

El Hospital del Tórax también está enfrentando dificultades en su sala Covid-19.

El creciente número de ingresos en las últimas dos semanas han evidenciado con mayor claridad que los insumos y equipos médicos que poseen no son suficientes ni adecuados para enfrentar la gravedad en que llegan al instituto los pacientes, explicó la doctora Suyapa Sosa, presidenta de la Asociación de Médicos del Tórax.



La doctora Sosa también se quejó de que "no se ha asignado el presupuesto necesario para la compra de los insumos de laboratorio clínico que ayuden a definir la etapa de gravedad en que se encuentran los pacientes".

"Dejemos de estar diciendo que todo está bien, dar falsas expectativas de que hay un tratamiento que va a curar, no es verdad", apuntó.



Sosa manifestó que "son los encargados de proporcionar atención de ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos y no contamos con todos los insumos para cada paciente. No hay sensores de alto flujo que deben cambiarse casi con cada paciente, no hay suficientes manómetros de de alto flujo, los ventiladores mecánicos que nos entregaron originalmente sirven para transporte de pacientes y no para administración continua de oxígeno 24 horas por varios días", recalcó.