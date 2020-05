Coronavirus en Honduras suma 81 nuevos infectados; hay 142 muertos y 2,646 casos positivos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Honduras sigue enfrentándose a una curva imparable producto de la pandemia del coronavirus . Este domingo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) confirmó que el número de muertos subió a 142 y el de infectados a 2,646 tras practicar 366 nuevas pruebas que arrojaron 81 resultados positivos.



Fue durante la acostumbrada cadena nacional de radio y televisión que Francis Contreras, portavoz de Sinager, detalló que los nuevos infectados de Covid-19 son de Cortés (29), Francisco Morazán (14), Yoro (17), Atlántida (12), Choluteca (3), Valle (1), Olancho (1), El Paraíso (1), Comayagua (1), Lempira (1) e Intibucá (1) . Aunque Cortés continúa siendo el epicentro del virus en el territorio nacional, las cifras más recientes demuestran un repunte importante de contagiados en Francisco Morazán.



A las cifras de fallecidos se sumaron cuatro víctimas más que perdieron la batalla contra la enfermedad en las últimas horas. Tres muertos son de Cortés y uno de Comayagua.

A continuación el detalle de los decesos

Deceso 139: Mujer de 64 años en Siguatepeque, Comayagua

Deceso 140: Hombre de 86 años en San Pedro Sula, Cortés

Deceso 141: Mujer de 66 años de San Pedro Sula, Cortés

Deceso 142: Mujer de 38 años de La Lima, Cortés





Por su parte, el número de personas curadas subió a 319, gracias a que 41 connacionales se recuperaron del virus.

Hasta la fecha hay 283 personas hospitalizadas a nivel nacional, y de ellos: 14 están en condición grave, 17 en cuidados intensivos y 252 estables.



Falta aplicar más pruebas

Varios profesionales de la epidemiología consultados por EL HERALDO alertaron, desde que inició la pandemia, que la carencia de diagnósticos podría generar un grave impacto por el Covid-19. Recientemente el prestigioso científico hondureño Sir Salvador Moncada señaló que en Honduras se están realizando muy pocas pruebas PCR para diagnosticar casos positivos de coronavirus (Covid-19).

A criterio del científico, diariamente deberían hacerse "la mayor cantidad posible (de pruebas) y seguramente miles de pruebas, eso debería ser determinado por los epidemiólogos para que sepamos exactamente qué es lo que necesitamos para tener una idea de la distribución de la infección".

Además, para aplanar la curva "abría que hacer un rápido proceso de educación de la población para que entienda y siga las medidas de bioseguridad, habría que asegurarse de alguna manera que podemos hacer la cantidad de pruebas que se necesitan para saber cómo es la distribución del Covid-19 en el país", según Salvador Moncada.

Los vencedores del virus

Basándose en cifras actualizadas de Sinager, hasta ahora se ha confirmado que solo una de cada diez personas contagiadas por el virus en el país ha ganado la batalla. Estas personas en su mayoría presentaron síntomas leves de la enfermedad y la recuperación la realizaron en su casa.

Apenas un reducido grupo salió bien librado de un hospital y solo cinco personas pueden declarar que sobrevivieron a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Carlos Umaña, presidente de los médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, explicó a este rotativo que una de las razones por la que la cantidad de recuperados de Covid-19 en Honduras es tan baja es que “Sinager no está aplicando las pruebas cuando un paciente se está recuperando, hay que realizar varias pruebas y no se hace”.



El experto explicó que una gran cantidad de los casos activos se están enviando a sus casas, “hay que hacerle una vigilancia epidemiológica, no se pueden dejar solos en casa, por eso hay grupos de respuesta rápida y respuesta tardía, estos últimos son los encargados de la vigilancia y brindan un seguimiento”.

