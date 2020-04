Tito Alvarado: “Salir de casa y no seguir instrucciones es autodestruirse”

Rommel Roque

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Su estado de calamidad los obliga a salir, protestar y aglomerarse, pero cada minuto de manifestación aumenta las posibilidades de generar más contagios de Covid-19. Así lo explicó el infectólogo Tito Alvarado.

¿Qué implica salir a las calles durante el toque de queda?

Eso se llama cooperar con el virus que busca víctimas.

¿Una aglomeración puede ser fatal?

Las personas que hacen eso se están autodestruyendo.

¿Qué riesgos trae una manifestación?

El virus del Covid-19 está en cualquier superficie, incluso en el aire, por eso cualquiera puede contagiarse.

¿Pedir dinero es correcto?

El dinero pasa por muchas manos, puede contaminar a miles de personas. En Wuhan (China) incluso se tomó la decisión de quemar billetes, nosotros no podemos hacerlo.

¿Entonces las personas que están en la calle están más expuestas?

Si la gotita que expulsó alguien contagiado es de menos de cinco micras, puede flotar hasta cuatro o cinco metros durante dos o tres horas.

¿Qué es una micra?

Es una milésima parte de un milímetro, el virus puede estar en el aire.

¿El humo en las protestas puede mover al Covid-19?

El humo no, el aire sí, pero no lo disemina mucho porque choca con paredes u otra cosa.

¿Qué recomendaciones da a las personas que salen a la calle?

Les recomiendo que esperen la ayuda del gobierno o los mercados móviles. Lo mejor es que no salgan.

¿Y si no tienen dinero para comprar porque no hay trabajo?

Lo mejor es que pidan ayuda, el problema es que en el pueblo hondureño no existe la solidaridad. Algo de admirar ocurre en Cuba, todos se ayudan y el problema de uno se vuelve el de todos.