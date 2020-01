Francisco Herrera: Las condiciones del país marcan lo que pasa en la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-En el inicio del primer período académico del año, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Francisco Herrera, dialogó con EL HERALDO sobre los avances, retos y desafíos que enfrenta la alma máter.



El académico habló sobre su futuro, la elección de nuevas autoridades y el nuevo rol que tendrán los estudiantes en la máxima casa de estudios. A continuación el diálogo:



¿Cuál es el mayor logro que ha alcanzado la Universidad en su gestión?



Mire, yo diría que no podríamos puntualizar en uno los logros que se han alcanzado, pero se podrían sintetizar en que se ha logrado tener una apertura al diálogo con todos los sectores docentes, trabajadores y, aún más importante, los estudiantes universitarios. Esto en sí ha permitido avanzar en el momento culminante de esta gestión, que es el lograr las elecciones estudiantiles que serán llevadas a cabo el próximo 22 de abril, y es a través de estos comicios que podremos lograr que los estudiantes se reintegren finalmente al gobierno universitario, esto es, sin duda, un logro muy importante, pero para poder llegar a este punto hemos tenido que brindar las condiciones necesarias.

Bajo esta administración, sentándolos, hemos logrado que ellos con nuestro apoyo elaboraran después de casi 20 años un reglamento electoral novedoso, muy propositivo, en donde hay mucha prevalencia al ejercicio democrático, incluso presenta una novedad porque será electrónico. Ahora bien, tampoco es despreciable el hecho de que hemos logrado la acreditación con HCÉRES la cual nos permite tener acceso a universidades europeas.

¿Cómo fue ese proceso con líderes de los movimientos estudiantiles que trabajaron en el reglamento electoral?



En ese momento había muchas heridas abiertas, mucha desconfianza hacia la autoridad, existían resentimientos, había una cantidad de hechos que habían ocurrido por los actos y desaciertos que cometieron los estudiantes siendo reprimidos por autoridades policiales, por diversos casos como la invasión a edificios, por lo tanto, tuvieron que ser castigados y ellos lo llamaron criminalización... Yo no pretendo ser un redentor ni decir que gracias a mi intervención la Universidad goza de paz, sería muy pretencioso, siento que mi aporte ha sido que las partes se puedan sentar a tener una conversación franca.



Se comenta que hay una Universidad antes y después de la salida de la exrectora Julieta Castellanos, ¿qué tiene que decir al respecto?



Yo (da un profundo suspiro) discrepo, se lo digo honestamente, no siento que nosotros estamos queriendo competir con una época o compararnos con otra, yo creo que cada rectorado tiene obligaciones y realidades diferentes y situaciones distintas. Yo formé parte del equipo de trabajo que condujo la exrectora Julieta Castellanos, a mí me correspondió una etapa diferente, una etapa en la cual había que construir la ruta para poder lograr la estabilización nuevamente de la Universidad y permitir una mayor apertura, pero no podemos decir que hay una Universidad antes y después.



¿Cómo ve el panorama para las próximas elecciones estudiantiles?



Yo lo miro con optimismo, he podido conversar con los estudiantes, los veo entusiasmados y ese ha sido el rol que han tenido, hemos permitido que ellos participen de una manera contundente con este proceso electoral, los veo empoderados de que esa es la ruta y tengo el optimismo de que esta vez sí lograremos dar esta estabilidad y poder reintegrarlos... Estamos pregonando un proceso electoral totalmente diferente, en el cual lo haremos de forma electrónica y lo haremos con un aliado extraordinario que es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entonces prevemos que será un sistema totalmente diferente en el cual se dará poco lugar al conflicto.



¿Cuál ha sido el reto más difícil que tuvo que experimentar en la UNAH?



Retos han habido muchos, diría yo que ninguno es más difícil que el otro, pero uno de ellos definitivamente fue cuando tuvimos el ingreso de la Policía al campus universitario ya que esto conllevó un debate nacional, sentimos la indignación, y eso fue un día muy difícil, el poder volver a reconstruir el tejido universitario (da un leve golpe en el escritorio) fue muy duro, tuvimos que recurrir con todos los sectores estudiantiles para comenzar de nuevo sin perder un período académico. Otro reto fue encontrarnos con la cantidad de dificultades que había en el Hospital Escuela y, sin embargo, había una enorme cantidad de situaciones anormales, sobre todo con la adquisición de medicamentos, tuvimos que recurrir a una nueva modalidad que es el tema de los fideicomisos y en ese momento fue muy difícil de manejar.



¿Qué le depara a usted y a la Universidad tras su salida?



Afortunadamente soy médico y tengo una profesión libre, así que mi profesión me espera. Con respecto a la UNAH, quiero creer que la Universidad estará bien, como universitario la persona que conduzca la Universidad tendrá las herramientas para hacerlo, espero que tengamos la posibilidad de que la persona que esté al frente de la Universidad lo haga con un sentido altamente académico y que pueda sopesar el interés del país y universitario sobre cualquier otro en particular.

