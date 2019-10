René Ponce Fonseca: "Las Fuerzas Armadas no están para dar golpes de Estado"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, René Ponce Fonseca, dijo este lunes en el programa Frente a Frente que si quieren sacar del poder al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debe ser por las vías legales.



"Las Fuerzas Armadas no están para dar golpes de Estado. Si quieren sacar al actual Presidente deben de hacerlo por las vías legales o esperar que culmine su mandato hasta el 2022".

"La Fuerzas Armadas no están para dar golpes de Estado, debe prevalecer el Estado de Derecho... y si alguien quiere tomar el control por la fuerza, ahí sí entrará las FFAA porque no se debe romper", advirtió el jefe de la institución castrense.



En su comparecencia, Ponce Fonseca habló sobre la reducción de tráfico de droga en Honduras durante los últimos años y dijo que en el período de gobierno del expresidente José Manuel Zelaya Rosales fue cuando más se incrementó el ilícito.



"2006-2008 y 2009 fue cuando más se incrementó este tráfico de drogas, pero ya no es así, actualmente únicamente pasa el 4 por ciento. Es hasta en 2014 que hay una férrea voluntad política para combatir el narcotráfico", expresó.



Asimismo, el jefe del Estado Mayor Conjunto aseveró que "le he dicho al presidente Hernández que nunca cumpliré una orden ilegal y hasta el momento él ha respetado eso".

