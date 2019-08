Ministro de la SAG asegura que ya ordenó auditar las cosechadoras de agua

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Agricultura y Ganadería (SAG), Mauricio Guevara, aseguró que desde hace unos meses giró instrucciones para que se audite el proyecto de cosechadoras de agua.

Los resultados de la investigación revelarán lo que hay y “tenga la plena seguridad” que si hay cuestiones no apegadas a la ley entonces van a haber pliegos de responsabilidad para esa gente, dijo el funcionario a EL HERALDO. Aquí parte de la entrevista:

¿Por qué el proyecto de las cosechadoras de agua resultó un fracaso?

Recordemos que nosotros entramos a esta secretaría el 2 de mayo del año pasado. Obviamente, creo que desde el 2015 está este tema de cosechadoras que han venido funcionando en dos vías: unas elaboradas por la SAG y otras por Invest-H y estas están funcionando.

¿Y las de la SAG?

Como autoridad y personas responsables desde que entramos a ver proyectos de riego, todo lo que se refería a la parte administrativa y de inversión de la SAG giramos instrucción para que se realizara una auditoría de todo lo que había. Por ejemplo, lo de Jamastrán se elevó al Tribunal Superior de Cuentas.

En el tema de cosechadoras, la auditoría continúa porque la información que tenemos es que hay alrededor de 449 cosechadoras construidas en varios departamentos, divididas en cosechadoras de agua para riego y abrevaderos.

¿Sabe cómo seleccionaron a los beneficiarios?

Lo desconozco, cuando vine ya estaban construidas. No sé cuáles fueron los criterios para escoger los beneficiarios, el tipo de cosechadora, el tipo de productor. Sí he reclamado con el tema de que se debería haber tomado en cuenta desde el inicio que el mejor modelo -por sentido común- era la cosechadora con alimentación de agua superficial para generarle a un productor un riego de cuatro meses y poder sacar un cultivo.

Como le digo, se hicieron cosechadoras que no tienen alimentación y hay lugares donde por los efectos del cambio climático (la sequía) no se llenan.

Según la información que le han proporcionado, ¿qué ha encontrado en ese proyecto?

Hemos encontrado unos inconvenientes en campo, por ejemplo, se hizo un convenio con alcaldías y con grupos de productores de que la SAG se comprometía a realizar la obra física, el agujero, con un diseño que la Fuerza de Tarea Bravo de Estados Unidos había recomendado para hacer con taludes, profundidades, diámetros...

Pero cuando vamos al campo desgraciadamente no se cumplió esta parte de este convenio, donde la SAG hacía la cosechadora y los grupos y la alcaldía iban a poner la tubería de conducción y dejar las mechas en cada una de las parcelas para que cada uno de los productores pudiera poner su riego. Entonces, al final no funcionan y solo está el hoyo.

¿Cuántos millones de lempiras se han invertido en las 449 lagunas?

Ahí se generó un PCM donde el gobierno autorizó 400 millones de lempiras, 200 millones para las cosechadoras de Invest-H y 200 millones para las de la SAG. Yo estoy esperando la auditoría para ver cuánto de esos 200 millones que le corresponden a la SAG está en obra física en campo y tenga la plena seguridad que si hay cuestiones no apegadas a lo legal o a lo que se quería en un inicio entonces van a haber pliegos de responsabilidad para esa gente.

¿Qué expertos usó la SAG para implementar los reservorios?

En ese momento, el encargado de esa situación era la Dirección General de Riego y Drenaje o Pronagri, es la que tenía la voz cantante en eso.

¿Por qué la SAG preparó técnicos en el extranjero pero quienes dirigieron el proyecto fueron activistas políticos?

No tengo conocimiento de eso. Es más, ni sabía que habían mandado a capacitar técnicos. Como le digo, estamos tratando de seguir escarbando para ver lo que ha pasado con el tema de las cosechadoras que no están en función para que cuando estemos listos poder darle una declaración precisa de realmente lo que está en el campo.

De acuerdo con lo que conoce, ¿por qué están abandonadas estas lagunas?

Una, la curva de aprendizaje, siento yo, nunca se había hecho un proyecto de cosechadoras de agua y por eso fue que giré la instrucción de homologar todas las cosechadoras de agua, que no se ha construido ni una, pero que a partir de la gestión nuestra para adelante sean de 20,000 metros cúbicos para que sean 20 productores los beneficiados, con la salvedad que todas las cosechadoras deben tener ingreso de agua de manto superficial, quebradas y ríos.

¿Por qué las cosechadoras construidas por el Batallón de Ingenieros tampoco sirvieron?

El Batallón de Ingenieros se puso a la orden con su maquinaria, entiendo yo, no sé cuáles son los criterios, acuérdese que el Batallón de Ingenieros en este caso es un ejecutor más y que la instrucción la recibe de la Secretaría, el punto, el lugar, los beneficiarios y el Batallón de Ingenieros solo se dedica a realizar la obra en suelo.

¿Considera que este proyecto ha sido un fracaso y un despilfarro de dinero?

No he visto todos los proyectos como fracaso, porque he visto el proyecto como Ganzo en Comayagua, un proyecto muy interesante, otro proyecto en Copán, no me acuerdo el nombre complicado de esa comunidad, y Azacualpa, lo que es la parte de la salida a Olancho, por Mata de Plátano, ahí tenemos otro par de cosechadoras que están funcionando al cien.

Con este derroche de dinero, ¿cómo los cooperantes pueden tener confianza en financiar nuevos proyectos en la agricultura?

Desgraciadamente con estos temas que han pasado como Pandora y otros casos por ahí, la misión nuestra es limpiarle la cara a esta Secretaría y tratar de enderezarla y levantarle su buen nombre.