El sufragio de policías y militares no debe rehuirse

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La posibilidad de que los militares y policías ejerzan el sufragio es parte del paquete de reformas electorales que las comisiones técnicas están discutiendo, pero todo estará sujeto a las negociaciones de las principales fuerzas políticas.



Por ahora, las sesiones de estos grupos de trabajo están suspendidas debido a la “insurrección legislativa” del partido Libertad y Refundación (Libre). Analistas consultados por el EL HERALDO coincidieron en que el país no debe rehuir al debate para este tipo de reformas, que de aprobarse este derecho deberá estar condicionado a que no entre en vigencia en el próximo proceso electoral y que los beneficiados no aspiren a cargos de elección.

Por ahora, el artículo 272 constitucional establece que “las Fuerzas Armadas de Honduras son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante”.

El presidente Juan Orlando Hernández en los últimos días ha venido promoviendo el derecho al sufragio de este núcleo poblacional. La mayor parte de los países de América Latina ya abolieron esta restricción y solo Honduras y Colombia la mantienen, según el analista Edgardo Rodríguez.



El también analista Miguel Cálix Martínez consideró que se les puede conceder el derecho “regulando el voto activo, pero no el pasivo (postularse a cargo) y estableciéndose reglas claras como la prohibición de participar en actividades proselitistas”.



“Esta decisión se debería llevar a referéndum para darle mayor fuerza por su impacto político. Es un tema al que no hay que tenerle miedo, como a la segunda vuelta, ampliación de mandato y a la separación de elecciones”, dijo.



En las Fuerzas Armadas hay unos 15 mil elementos, entre oficiales y personal de tropa, mientras que en la Policía están activos unos 16 mil. Para el general retirado y analista, Luis Alonso Maldonado, sería “un buen propósito que los militares y policías adquieran la ciudadanía plena”. Luego advirtió: “Espero que detrás de esto no haya un propósito (político) intencionado de parte del Presidente”, expresó.



