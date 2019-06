Siguen paralizadas las atenciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las atenciones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), del Barrio Abajo de la capital, siguen paralizadas este martes por parte de los miembros del Sindicato de Trabajadores.



Este día decenas de personas que buscaban atención en el centro asistencial tuvieron que regresarse a sus casas porque los médicos no están atendiendo.



No hay asistencia médica, renovación de cita, vacunación, ni terapias. "No nos quieren dejar pasar", aseguró un derechohabiente que buscaba atención.



Por su parte en el Hospital San Felipe están atendiendo a medias debido a que algunos médicos siguen en paro de labores. El Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza continúa cerrado y sin brindar atenciones.



Los médicos y maestros se dividieron después de la derogación de decretos de emergencia PCM-026 y 027. Casi cuatro semanas de manifestaciones y protestas suman este martes.

El Sitraihss mantiene tomado el Seguro del Barrio Abajo.

DE INTERÉS: Siete datos para entender el conflicto en Salud y Educación